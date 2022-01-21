تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون في كأس الرابطة

يواجه فريق الأهلي، منافسه المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة للمحترفين على ملعب استاد السلام.

ويسعى الأهلي، لتحقيق فوزه الأول في مسابقة كأس الرابطة والتأهل لـ الدور الثاني حيث تعادل المارد الأحمر أمام الجونة سلبيا في الجولة الأولى ثم تعادل إيجابيا مع الإسماعيلي بنتيجة هدف لكل منهما.

موعد مباراة الاهلي والمقاولون



وتنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة 21 -1 -2022 في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون





وسيتم نقل المباراة تليفزيونيًا عبر شاشة أون تايم سبورت بصوت المعلق محمد الكواليني



تشكيل الأهلي أمام المقاولون



ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد أشرف - محمد مغربي - عبد الرحمن مانو - كريم فؤاد.

الوسط: عمار حمدي - محمد محمود - أحمد أشرف.

الهجوم: زياد طارق - محمد فخري - حسام حسن.