استشاري: نمط الحياة هو المسؤول عن الحماية من أمراض العظام| فيديو

قال الدكتور تامر محمد أبو هميلة، استشاري العظام والمفاصل، إن تغير طبيعة الحياة أحد أسباب الاصابة المبكرة بأمراض العظام ، منوها أن الاصابة بمرض العظام متوقف على النمط الذي يعيشه الإنسان .

وأضاف الدكتور تامر محمد أبو هميلة، خلال لقائه لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجلوس لفترة طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر، تؤثر بالسلب على فقرات الرقبة ، ومفاصل الركبة ، منوها أن طبيعية الغذاء من ضمن العناصر المؤثر على صحة العظام .

وتابع "أبو هميلة" أن الحياة الفطرية الطبيعية والموجود بها قدر من الرياضة والحركة ، متابعا : "قليل دائما من الرياضة خير من كثير منقطع ".

5 نصائح لتجنب الإصابة بهشاشة العظام

تعتبرالشيخوخة ظاهرة طبيعية تحدث في جميع الكائنات الحية؛ حيث يتطور جسم الإنسان من مرحلة الطفولة إلى سن الرشد مصحوبًا بتغيرات بيولوجية ونفسية وسلوكية وغيرها.

وبعض هذه التغييرات هي عملية تستمر مدى الحياة، بينما قد يحتاج البعض الآخر إلى عناية طبية أو قد يكون لها تأثير سلبي على الجسم.

وفي جسم الإنسان تتقدم العظام أيضًا وتتدهور صحتها من حيث التكوين والهيكل والوظيفة، وتُعرف هذه الحالة باسم (هشاشة العظام).



ويحدث هذا المرض بسبب انخفاض كثافة المعادن في العظام ما يجعلها ضعيفة وأكثر عرضة للكسور.

ونتيجة لعملية الشيخوخة هذه تفقد العظام محتويات الكالسيوم والمعادن، ما يجعل هشاشة العظام مشكلة شائعة بين كبار السن والنساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، وذلك حسبما يقول الدكتور هارشوردهان هيجد الطبيب بمستشفى سي كي بيرلا، بمدينة دلهي الهندية، الذي حدد مجموعة من الطرق للتعرف على فقدان العظام المتزايد مع تقدم العمر وكيفية منع ذلك، وفق ما نشر موقع " Onlymyhealth " الطبي المتخصص.