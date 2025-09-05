قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلة إلى أعماق التاريخ.. كنوز مدينة رومانية غارقة في مياه إيطاليا
وزير الأوقاف يشارك في صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين.. السبت
سعر أعلى دولار اليوم 5-9-2025
مأساة في لشبونة.. ارتفاع ضحايا انقلاب قطار جبلي إلى 17 قتيلاً و22 جريحاً
تسريبات تكشف: سجون الاحتلال مكتظة بمعتقلي غزة
مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة
ترمب يوقع أمراً تنفيذياً لإعادة تسمية وزارة الدفاع بـ "وزارة الحرب"
تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة
ناقد رياضي تونسي: الزمالك مطالب بسرعة حل أزمة الجزيري
شجرة عجيبة استظل تحتها النبي وباقية ليومنا هذا.. ما هي وأين توجد؟
الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة باستخدام عصي أو مواد حارقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الأوقاف يشارك في صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين.. السبت

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستضيف لجنتا الشئون العربية والخارجية، والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ضمن فعاليات الصالون الشهري للجنة، الذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فى تمام الساعة السادسة مساء السبت 6 سبتمبر 2025 م، بمقر النقابة.

ويناقش الصالون الحملة التوعوية الموسعة، التي أطلقتها وزارة الأوقاف تحت عنوان "صحح مفاهيمك"، والتي تهدف إلى تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المنتشرة في المجتمع، وتعزيز القيم الدينية الصحيحة، التي تسهم في بناء وعي وطني رشيد.

"صحح مفاهيمك"

يشارك في الصالون، أ.د محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد الياقوتي، وزير الأوقاف السوداني الأسبق، ويحيي الصالون الشيخ منتصر الأكرت، شيخ المبتهلين بالإذاعة والتليفزيون، والشيخ محمود هلال منشد الشارقة، ومديح لأبناء الطريقة البرهامية، وفرقة الساحة، ويشرح د. إبراهيم إسماعيل الصوفي، بقسم الثقافة الإسلامية كلية الدعوة جامعة الأزهر في القاهرة المناسك للمعتمرين من الصحفيين، ويقدم الحفل الإعلامي الدكتور وليد الحسيني، المذيع بإذاعة القرآن الكريم ومقدم صلاة الجمعة في القناة الأولى والفضائية المصرية.

من جانبه، أكد محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنتي الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، أن تنظيم الصالون يأتي في إطار حرص النقابة على توثيق التعاون المثمر مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف، ودعم المبادرات البنّاءة، التي ترفع الوعي المجتمعي، وتعزز من دور الصحافة في التنوير والتثقيف.

وأضاف محمد السيد الشاذلي أن الصالون سيشهد أيضًا توزيع تأشيرات العمرة للزملاء الصحفيين المشاركين في برنامج العمرة، الذي تنظمه النقابة إلى جانب مشاركة فرق إنشاد ديني لإحياء أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

نقابة الصحفيين مجلس الصحفيين الصحفيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

تغيير اسم مطار برج العرب

رسميا .. إعلان تغيير اسم مطار برج العرب الدولي إلى مطار الإسكندرية

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

يصل إلى 5800 جنيه| سعر المتر للأراضي المتميزة في 8 مدن جديدة

يصل لـ5800 جنيه| سعر متر الأراضي المتميزة في 8 مدن وكراسة الشروط

بالصور

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

حلاوة المولد
حلاوة المولد
حلاوة المولد

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

فيديو

أرمله حلمى بكر

ليه كل أصحابي عندهم بابا وأنا لأ؟.. أرملة حلمي بكر تكشف عن وجع بنتها

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد