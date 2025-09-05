قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلة إلى أعماق التاريخ.. كنوز مدينة رومانية غارقة في مياه إيطاليا
وزير الأوقاف يشارك في صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين.. السبت
سعر أعلى دولار اليوم 5-9-2025
مأساة في لشبونة.. ارتفاع ضحايا انقلاب قطار جبلي إلى 17 قتيلاً و22 جريحاً
تسريبات تكشف: سجون الاحتلال مكتظة بمعتقلي غزة
مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة
ترمب يوقع أمراً تنفيذياً لإعادة تسمية وزارة الدفاع بـ "وزارة الحرب"
تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة
ناقد رياضي تونسي: الزمالك مطالب بسرعة حل أزمة الجزيري
شجرة عجيبة استظل تحتها النبي وباقية ليومنا هذا.. ما هي وأين توجد؟
الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة باستخدام عصي أو مواد حارقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رحلة إلى أعماق التاريخ.. كنوز مدينة رومانية غارقة في مياه إيطاليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

تخفي مياه البحر التيراني قبالة سواحل كامبانيا الإيطالية حكاية أسطورية طمرها الرماد البركاني لقرون طويلة. جزيرة إيشيا، التي تُعرف اليوم بجمالها الطبيعي وينابيعها العلاجية، تخبئ في أعماقها مدينة رومانية غارقة تدعى "عيناريا"، ابتلعها ثوران بركاني مدمر قبل نحو ألفي عام، تاركًا خلفه لغزًا تاريخيًا ظل مجهولًا حتى السنوات الأخيرة.

كارثة بركان كريتايو.. حين ابتلعت النيران المدينة

تشير الدراسات إلى أن بركان كريتايو، الذي هز الجزيرة عام 180 ميلاديًا، كان السبب في طي صفحة عيناريا من الوجود. فقد أدت الانفجارات والزلازل التي رافقت ثوران البركان إلى انهيار المدينة وغمرها بمياه البحر والرواسب البركانية.
لكن على عكس مأساة بومبي التي وثقتها كتب التاريخ، سقطت عيناريا في غياهب النسيان، لتتحول إلى أسطورة رومانية مفقودة لا يعرف عنها سوى القليل.

خيوط الحكاية الأولى.. اكتشافات عام 1972

بدأت رحلة الكشف عن أسرار المدينة في سبعينيات القرن الماضي، عندما عثر غواصان محليان بالصدفة على شظايا فخارية وسبائك رصاص في قاع البحر قرب خليج كارتارومانا. إلا أن هذه الاكتشافات لم تلقَ اهتمامًا كافيًا في ذلك الوقت، وظلت لغزًا دون إجابة لسنوات طويلة.

عودة البحث.. تقنيات حديثة تكشف الميناء الروماني

في عام 2011، أعاد فريق من الباحثين الإيطاليين وسكان الجزيرة إحياء المشروع. ومع استخدام تقنيات المسح الحديثة، تمكن العلماء من اكتشاف رصيف ميناء روماني ضخم ما زال محافظًا على شكله، مدفونًا تحت مترين فقط من الرماد البركاني. كان ذلك الاكتشاف نقطة تحول غيرت النظرة التاريخية للوجود الروماني في الجزيرة، مؤكدة أن عيناريا لم تكن مجرد محطة هامشية، بل مدينة ساحلية مزدهرة.

 

كنوز تحت الماء.. دلائل حياة نابضة

الكنوز المكتشفة تحت مياه إيشيا كانت مذهلة:

عملات معدنية من عصور رومانية مختلفة.

أوانٍ فخارية قادمة من مناطق متعددة في حوض البحر المتوسط.

بقايا سفن رومانية كانت ترسو في الميناء.

مرسى بحري مزخرف برأس بجعة يرمز لقوة البحرية الرومانية.

أدوات منزلية ومعدات عسكرية توثق تفاصيل الحياة اليومية والتجارية والعسكرية للمدينة.

تؤكد هذه المكتشفات أن عيناريا لم تكن فقط مركزًا تجاريًا، بل قاعدة استراتيجية عسكرية وثقافية ذات أهمية بالغة في تلك الحقبة.

من موقع أثري إلى وجهة سياحية عالمية

اليوم، تحولت المدينة الغارقة إلى وجهة سياحية فريدة. يمكن للزوار استكشافها عبر قوارب ذات أرضية زجاجية أو عبر عروض ثلاثية الأبعاد تعيد الحياة إلى شوارعها ومبانيها كما كانت قبل الكارثة. ومع ذلك، ما تزال أعمال الحفر والاستكشاف مستمرة، حيث يسعى العلماء إلى كشف الأحياء السكنية الكاملة التي قد تثبت أن عيناريا كانت مدينة متكاملة، وليست مجرد ميناء عابر.

مدينة تنهض من أعماق التاريخ

قصة عيناريا ليست مجرد حكاية مدينة غارقة؛ إنها رحلة عبر الزمن تكشف عن أسرار حضارة رومانية كانت نابضة بالحياة قبل أن يطويها البحر. ومع استمرار التنقيبات والأبحاث، قد تتحول هذه الأسطورة القديمة إلى أحد أهم الاكتشافات الأثرية في البحر المتوسط، لتبقى عيناريا شاهدًا حيًا على قوة الطبيعة وعظمة التاريخ الإنساني.

إيشيا بركان أسطورة المدينة التاريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

تغيير اسم مطار برج العرب

رسميا .. إعلان تغيير اسم مطار برج العرب الدولي إلى مطار الإسكندرية

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

يصل إلى 5800 جنيه| سعر المتر للأراضي المتميزة في 8 مدن جديدة

يصل لـ5800 جنيه| سعر متر الأراضي المتميزة في 8 مدن وكراسة الشروط

بالصور

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

حلاوة المولد
حلاوة المولد
حلاوة المولد

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

فيديو

أرمله حلمى بكر

ليه كل أصحابي عندهم بابا وأنا لأ؟.. أرملة حلمي بكر تكشف عن وجع بنتها

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد