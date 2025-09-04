يصل لـ5800 جنيه| سعر متر الأراضي المتميزة في 8 مدن وكراسة الشروط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للأراضي السكنية ضمن المبادرة الحكومية "مسكن"، حيث يشمل الطرح السادس عدد 2333 قطعة أرض سكنية موزعة على ثلاثة محاور رئيسية هي الإسكان المتوسط، الإسكان المميز، والإسكان الأكثر تميزا.

ويبدأ الحجز اعتبارا من يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 ويستمر حتى 13 نوفمبر 2025 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي "مسكن"



سعر المتر للأراضي المتميزة في 8 مدن جديدة

تضمن الطرح الأخير أسعارًا متفاوتة للمتر الواحد بحسب موقع كل قطعة أرض ونسب التميز الخاصة بها، وجاءت الأسعار كالتالي:

مدينة بدر: 5817 جنيها

مدينة الصالحية الجديدة: 5424 جنيها

مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط": 4491 جنيها

مدينة المنيا الجديدة: 4010 جنيها

مدينة الفيوم الجديدة: 3619 جنيها

مدينة طيبة الجديدة: 2820 جنيها

مدينة أخميم الجديدة: 2495 جنيها

مدينة الفشن الجديدة: 2167 جنيها

كما تم الإعلان عن سعر المتر في مدينة أخميم الجديدة بالمجاورة الخامسة حيث يصل إلى 2136.9 جنيها.

كراسة الشروط متاحة في 9 مدن جديدة

أتاحت الوزارة كراسة شروط حجز أراضي الإسكان المتميز في 9 مدن جديدة هي: بدر، طيبة الجديدة، ناصر الجديدة، أخميم الجديدة، المنيا الجديدة، الفشن، الصالحية الجديدة، الفيوم الجديدة، وقنا الجديدة.

الطرح يشمل 18 مدينة على مستوى الجمهورية

أكدت وزارة الإسكان أن الطرح السادس "مسكن" لا يقتصر على المدن التسع فقط، بل يشمل 18 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، منها أسوان الجديدة، أسيوط الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، حدائق أكتوبر، سوهاج الجديدة، 6 أكتوبر، العبور، والعاشر من رمضان، بجانب المدن الأخرى.

تفاصيل توزيع قطع الأراضي

تضمن الطرح 1331 قطعة أرض للإسكان المتوسط موزعة على 8 مدن، و828 قطعة للإسكان المميز في 9 مدن، بالإضافة إلى 174 قطعة أرض للإسكان الأكثر تميزا في 3 مدن جديدة.

كما خصصت الوزارة 112 قطعة أرض لذوي الهمم تأكيدا على حرص الدولة على تحقيق تكافؤ الفرص لكافة فئات المجتمع.

الاشتراطات العامة والفنية

حددت الوزارة عددا من الضوابط والاشتراطات أهمها:

تحديد عدد الوحدات المسموح بها بكل قطعة أرض من خلال جهاز المدينة المختص

الالتزام بالردود المقررة وعدم تجاوز النسب البنائية المسموح بها

استغلال دور البدروم في الأنشطة المصرح بها فقط

سداد فروق التميز حال استحقاقها

الالتزام بالارتفاعات المقررة من هيئة عمليات القوات المسلحة

شروط التقديم لحجز الأراضي

يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصا طبيعيا لا اعتباريا

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وقت التقديم

لا يحق للأسرة الواحدة التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض

عدم حصول المتقدم أو أسرته مسبقا على أراض ضمن برنامج "مسكن"

السماح لذوي الهمم أو أوليائهم بالتقديم

ويتم رفع المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني وتشمل صور الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد الأبناء القصر

آلية اختيار الفائزين

تحدد الأولوية بين المتقدمين وفقا لأعلى نسب السداد من قيمة الأرض، وفي حال تساوي النسب يتم اللجوء إلى قرعة علنية.

كما أوضحت الوزارة أن الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع، وأن الأراضي مخصصة للاستخدام السكني فقط، مع فسخ العقد فورا حال تغيير النشاط دون موافقة هيئة المجتمعات العمرانية.

رؤية تنموية حتى 2030

يأتي هذا الطرح في إطار توجه الدولة نحو التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة حتى عام 2030، حيث يوفر خيارات متعددة للأسر تتناسب مع قدراتهم المالية، ويدعم خطط الدولة لتخفيف الضغط على المدن القديمة وخلق مجتمعات متكاملة جديدة.



