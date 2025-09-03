قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مسئولو المنصورة الجديدة يتفقدون مشروعات البنية الأساسية والكورنيش ووحدات الإسكان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة للمشروعات، قام المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز بتفقد مشروع تنفيذ خزان المياه بسعة 10000م٣ والتي تشمل أعمال صب الخرسانة لموقع الخزان الإضافي لزيادة السعة التخزينية من إنتاج محطة تحلية مياه البحر إلى 20 ألف متر مكعب.

وفي الإطار نفسه، تفقد المهندس السيد همام، ومسئولو الجهاز، منطقة الكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة، وشدد على تأمين الشاطئ والتنبيه على المواطنين بالسباحة داخل المناطق المؤمنة، وكذا تفقد محطة الري بطاقة 1000 م٣/ يوم ومصرف قلابشو، ومحطة تحلية مياه البحر بالمدينة لمتابعة سير العمل بتلك المشروعات.

كما تفقد المهندس السيد همام، مناطق عمارات سكن مصر، وكذلك منطقة عمارات جنة بالمرحلة الأولى بالمدينة، والمركز الطبي، مشدداً على تقديم الخدمة الصحية لسكان المدينة بأعلى المعايير.

وأوضح المهندس  همام، أن هناك عددا كبيرا من المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بهدف دعم منظومة البنية الأساسية والارتقاء بجودة الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين بمدينة المنصورة الجديدة.

