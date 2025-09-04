قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

وفاة مصمم الأزياء العالمي جورجيو أرماني

تقى الجيزاوي

رحل عن عالمنا منذ قليل مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو ارماني عن عمر يناهز ٩١ عاما ، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأشهر الماضية.

وأعلن الحساب الرسمي لمجموعة جورجيو ارماني الخبر عبر موقع انستجرام واصدر بيان جاء فيه: “توفي السيد أرماني، كما كان الموظفون والمتعاونون يلقبونه دائمًا باحترام وإعجاب”.

وأستكمل البيان : "اليوم، وبمشاعر جياشة، نشعر بالفراغ الذي تركه من أسس هذه العائلة ورعاها برؤية وشغف وتفانٍ.. ولكن بروحه تحديدًا، نحن، الموظفون وأفراد العائلة الذين عملوا دائمًا إلى جانب السيد أرماني، نلتزم بحماية ما بناه، وبدفع شركته قدمًا في ذكراه، باحترام ومسؤولية ومحبة".

وعن موعد العزاء ، اعلنت مجموعة جورجيو ارماني عن موعد العزاؤ الذى من المقرر اقامتها يومي السبت والأحد المقبلين فى مدينة ميلانو فى إيطاليا.

جورجيو ارماني

وُولد جورجيو في إيطاليا عام 1934، واشتهر بالذوق الرفيع والمميز فى الأزياء الذى يقدمها إلى جانب الحسّ التجاري العالي وتمكن من بناء علامة تجارية قوية تشمل الملابس، والعطور والإكسسوارات.

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس

