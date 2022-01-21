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رئيس التحرير
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توك شو

الأولى منذ 16 عامًا.. كل ما تريد معرفته عن زيارة رئيس كوريا الجنوبية لمصر| فيديو

صدى البلد

قال جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي، إن مصر تحركت منذ 2014 بشكل متزن في سياساتها الخارجية مع إفريقيا والوطن العربي والغرب وأيضًا اتجهت إلى الشرق وهذا ماشهدناه بزيارة رئيس كوريا الجنوبية بالأمس ، متابعًا أن هذا الحراك الدبلوماسي المصري التنوع والمتزن نحصد نتائجه الآن على الداخل.

وأضاف جمال رائف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية “الأولى” أن زيارة رئيس كوريا الجنوبية لمصر تعد أول زيارة لرئيس كوري جنوبي منذ 16 سنة وهناك اهتمام مصري لتوطيد العلاقات المصرية الكورية الجنوبية وظهر في عام 2014 بالتحديد .
 

وتابع "رائف"، أن هناك تبادل تجاري يصل 2 مليار دولار بين مصر وكوريا الجنوبية ، مضيفًا أنه تم توقيع اتفاق بالأمس بقيمة مليار دولار لتمويل المشروعات التنموية ، معقبًا أن حجم استثمارات كوريا الجنوبية في الداخل المصري تتخطى الـ 800 مليون دولار.

وأكد، أن هذه التفاهمات السياسية والإرادة السياسية طورت العلاقات مع كوريا الجنوبية  والتي انعكست بالإيجاب على الداخل المصري كتدفق استثماري وتبادل تجاري وغيرها من الأمور الاقتصادية .
 

واستطرد ، أنه على صعيد التعاون الأمني والعسكري وجدنا حضور بارز للشركات الكورية الجنوبية
في معرض إيدكس للصناعات العسكرية العام الماضي ، حيث استقبل السيد الرئيس وزير الدفاع الكوري الجنوبي ورئيس الجمعية الكورية التي توازي البرلمان المصري .
 

وأردف، أن مصر لديها عمل دؤوب تجاه مايتعلق بالطاقة النظيفة ، مستطردًا أن مصر تريد أن تقدم 
نفسها في مؤتمر المناخ كنموذج من القارة الإفريقية و المنطقة العربية لديه بالفعل تجربة في الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة ، وبالتالي فهى تستعين طوال الوقت بالتكنولوجيا المتقدمة والمتطورة وتوطينها وذلك من خلال التعاون مع الدول المتقدمة مثل كوريا الجنوبية التي لها خبرة واسعة في مجال الطاقة النظيفة .


تعاون اقتصادي.. أول زيارة لرئيس كوريا الجنوبية منذ 16 عاما لمصر مع الكاتب والباحث السياسي جمال رائف - YouTube

جمال رائف إفريقيا رئيس كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية اخبار توك شو

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