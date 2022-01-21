مديون بـ 70 مليار دولار.. جدل بسبب تهرب إيلون ماسك من الضرائب

رغم ثروته الضخمة التي جعلته يتربع على عرش أغنى أغنياء العالم، إلا أن الملياردير إيلون ماسك يواجه استجوابا بسبب تهربه من دفع الضرائب.

ووفقا لموقع “نيوز. كوم” الإخباري، انتقد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ثروة إيلون ماسك التي تضخمت في غضون فترة قصيرة، أثناء التصديق على استجواب حول تهربه من دفع الضرائب ومنها فاتورة بقيمة 70 مليار دولار لم يتم دفعها حتى الآن.

ومن جانبه وصف إيلون ماسك عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بأنه مضلل بعد تصريحاته الأخيرة للتشكيك في دفع الضرائب، وحاول الديمقراطيون في الولايات المتحدة وضع قواعد جديدة لفرض ضرائب على أغنى الناس في البلاد بمعدل أعلى بكثير.

ومن المقرر أن يكون إيلون رئيس شركة تسلا من أكثر الأشخاص تأثراً، مع فرض ضرائب تصل إلى 50 مليار دولار في السنوات الخمس الأولى من البرنامج.

فيما وجهت السناتور إليزابيث وارين، المدافعة عن فكرة دفع ضرائب أعلى للأثرياء وعلى مشروع القانون نفسه، انتقادات على موقع التغريدات “تويتر” وكتبت: "دعونا نغير قانون الضرائب المزور حتى يدفع شخص العام الضرائب فعليًا ويتوقف عن تحميل الآخرين"، في إشارة إلى ماسك، الذي حصل على لقب شخصية العام لمجلة تايم في وقت سابق من الأسبوع لمساهماته في استكشاف الأعمال والفضاء.

دعت السناتور وارن في السابق إلى فرض ضريبة ثروة سنوية بنسبة 4% على الثروة التي تزيد عن مليار دولار أمريكي، وكانت قد تجاوزت ثروة ماسك 300 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وحث الكونجرس في السابق على التصويت برفض الإصلاح بأكمله.