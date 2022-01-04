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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدق أو لا تصدق.. إيلون ماسك يكسب أكثر من 32 مليار دولار في يوم واحد

ايلون ماسك
ايلون ماسك

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن تحقيق الملياردير إيلون ماسك، أرباحا تقدر بـ 32.6 مليار دولار في يوم واحد، لتضاف إلى ثروته الهائلة للغاية.

وقالت المجلة إن هذه الأرباح جاءت عقب ارتفاع كبير في قيمة أسهم شركة "تسلا" المتخصصة في السيارات الكهربائية.

 وتقدر فوربس ثروة ماسك عند 304.2 مليار دولار، مما يعيده مرة أخرى إلى عتبة 300 مليار دولار التي تجاوزها لفترة وجيزة للمرة الأولى في نوفمبر.

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ولا يزال ماسك أغنى شخص في العالم، متقدما بنحو 103.6 مليار دولار على صاحب المركز الثاني برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لإمبراطورية الأزياء الفرنسية LVMH.

و أعلنت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، أنها سلمت أكثر من 936 ألف سيارة في عام 2021، متجاوزة توقعات المحللين. حيث كان المستثمرون سريعون في رد فعلهم عندما افتتح السوق أمس الإثنين، ولم يهتموا كثيرا بالأخبار من 30 ديسمبر بأن الشركة استدعت 475 ألفا من سياراتها المصنعة بين عامي 2014 و 2021، وقفزت أسهم تسلا بأكثر من 13٪ عند إغلاق السوق.

وتجاوزت القيمة السوقية للشركة مرة أخرى علامة تريليون دولار، بعد انخفاضها دون هذا المستوى الشهر الماضي.

السيارات الكهربائية صناعة السيارات مجلة فوربس إيلون ماسك تسلا

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