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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ينابيع لورانس العرب بالأردن حكاية حب عزفت على أنغام بيتهوفن

ينابيع لورانس العرب
ينابيع لورانس العرب

غيمة ارتسمت في سمائها حكاية حب عالقة بمكان جمع في طياته مقومات طبيعة ساحرة جذابة، كتب التاريخ فيها فصلاً من روايته على تفاصيل ينابيع لورانس العرب، تلك المكان الواقع بمنطقة رم بالمملكة الردنية الهاشمية، قصة حضارات عبرت منها وإليها.

وتستوقف ملامحها الحرة وأهازيجها الدافئة كل من يمر بها مكان أشبه بالجنة ورغم الاتساع والحرية اللتي تغلفان المكان إلا أنه أكثرَ دفئاً كانَ أشبه بلوحةً تُرسم على أنغام بيتهوفن في مساء ساحر.

تعد ينابيع لورانس العرب، مقصدا سياحيا فائق الجمال بمثابة ملاذ لعشاق الطبيعة والتأمل، فهو نبع طبيعي في صحراء صخرية حمراء اللون تسر ناظريها، تستقطب العديد من السياح الأجانب بعد أن كانت بمثابة منطقة غير معروفة بالقدر الذي يليق بموقعها الاستراتيجي.

ومن وجهة نظر من اقبلوا على زيارتها تعد ينابيع لورانس العرب من أجمل الأماكن التي يمكن زيارتها في وادي رم بالأردن، إذ يتسم المكان بالهدوء والبساطة بعيدا عن ضجيج العالم. 

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