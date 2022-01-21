عاجل
أخبار التوك شو.. الري تبرز أهمية مشروعات تبطين الترع ولا تأجيل لـ امتحانات الجامعات أخبار التعليم.. جدول امتحانات الصف الاول الثانوي.. وجامعة عين شمس تكشف موقف الطالب المصاب بكورونا من الاختبارات نشرة أخبار العالم | توقعات صادمة بشأن كورونا.. منحة من صندوق النقد لهذه الدول.. أول امرأة مسلمة بمنصب قضائي فيدرالي في تاريخ أمريكا أخصائية جلدية تقدم الحل الأمثل للقضاء على مشاكل فروة الرأس لدى الأطفال العراق.. اعتقال أب بانتشار فيديو تعنيفه لـ طفله بوحشية في بغداد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية اليوم الجمعة ..مليار دولار تمويل تنموي ميسر مع كوريا.. جامعة القاهرة تكرم وزير المالية.. شعبة السياحة تنهي أزمة التصديق على عقود العمرة

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أهم الأحداث الاقتصادية اليوم الجمعة الموافق 21 يناير 2022 وجاء فى مقدمتها ...التعاون الدولي تكشف تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي مع كوريا ..الإسكان تعلن إجمالي استثمارات مشروعات مياه الشرب فى القليوبية..جامعة القاهرة تكرم وزير المالية

وفيما يلي أهم الاخبار:

 

مذكرة تفاهم بمليار دولار.. تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي الميسر بين مصر وكوريا

 

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية، تشهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انعكاسًا للعلاقات التاريخية الممتدة مع الجانب الكوري، مشيرة إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بالأمس تأتي عقب إعلان كوريا الكنوبية مصر شريكًا استراتيجيًا في مجال التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخمس سنوات المقبلة.

 

الجزار: 777 مليون جنيه إجمالي استثمارات مشروعات مياه الشرب بالقليوبية

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التى  نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية خلال عام 2021 مشيرا إلى أن إجمالى استثمارات المشروعات خلال عام 2021 يقدر بنحو 777 مليون جنيه، والتى تضمنت تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمحطات وشبكات الصرف الصحى ومحطات وشبكات مياه شرب، وتنفيذ وصلات منزلية وأعمال توريدات وآلات ومعدات، بتكلفة ٣٨٦ مليون جنيه.


تجارة القاهرة تكرم وزير المالية لإسهاماته العلمية وجهوده الملموسة فى خدمة وطنه..صور

كرَّمت كلية التجارة بجامعة القاهرة، الدكتور محمد معيط وزير المالية، واحتفى به مجلس الكلية برئاسة الدكتور جمال شحاتة عميد الكلية؛ وذلك تقديرًا لإسهاماته العلمية، ولجهوده الملموسة فى خدمة وطنه، ونجاحه فى الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة، خاصة فى ظل أزمة كورونا، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على نحو تجلى فى مشروعات تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة من خلال تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»؛ بما يتسق مع مسيرة البناء والتنمية التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وترتكز عليها «الجمهورية الجديدة»؛ توفيرًا للحياة الكريمة.


شعبة السياحة تنهى أزمة تصديق عقود العمرة وتيسيرها أمام الشركات بمكاتب الخارجية

أعلن فتحي غازي رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية، رئيس شعبة السياحة ،عن قيام مكتب تصديقات وزارة الخارجية بتصديق عقود لـ750 شركة؛ لافتا إلى أن العمل مستمر بمكتب الغرفة التجارية حتى يوم 25 من يناير الجاري وهو أخر موعد لتصديق عقود الشركات بحسب ضوابط وزارة السياحة

 

رئيس مجلس النواب يزور الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي

استقبل الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي، وفد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ورافق الوفد البرلماني خلال جولته بالجناح المصري بإكسبو 2020 دبي، السفير أشرف الديب القنصل العام المصري بدبي، والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي المفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو ٢٠٢٠ دبي ورئيس المكتب التجاري المصري بدبي 

التعاون الدولي جامعة القاهرة وزير المالية شعبة السياحة رئيس البرلمان

موضوعات متعلقة

الجزار: 777 مليون جنيه إجمالي استثمارات مشروعات مياه الشرب بالقليوبية

شعبة السياحة تنهى أزمة تصديق عقود العمرة وتيسيرها أمام الشركات بمكاتب الخارجية

تجارة القاهرة تكرم وزير المالية لإسهاماته العلمية وجهوده الملموسة فى خدمة وطنه..صور

شركاء التنمية: التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي وثق نتائج التعاون الدولي لعام 2021

ترشيحاتنا

حسام حسن يقود تشكيل الأهلي أمام المقاولون

أخبار الفن| وفاة المخرجة الشابة نوران شريف.. إصابة أسما شريف منير وإيناس شيحة بفيروس كورونا

النشرة الاقتصادية اليوم الجمعة ..مليار دولار تمويل تنموي ميسر مع كوريا.. جامعة القاهرة تكرم وزير المالية.. شعبة السياحة تنهي أزمة التصديق على عقود العمرة

الصيدلي الساحر.. "محمد جادو" شاب ماهر في فن الخداع البصري

جنرال موتورز تطرح قطع غيار سياراتها للشراء أونلاين

نشرة البرلمان.. 3 علاوات تنتظر الموظفين وغرامة نصف مليون جنيه لرعاية المسنين دون ترخيص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

3 فئات يحق لها ركوب القطارات بخصم يصل إلى 100%

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

عاوز فلوسي.. محلل سياسي يحرج مذيع بي.بي.سي على الهواء

100 ثعبان ينهون حياة رجل في منزل.. شاهد تفاصيل مروعة

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

أبو ظبي الرياضية تعلن حصولها على حقوق بث مونديال الأندية في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

فيديو جراف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ