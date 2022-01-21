النشرة الاقتصادية اليوم الجمعة ..مليار دولار تمويل تنموي ميسر مع كوريا.. جامعة القاهرة تكرم وزير المالية.. شعبة السياحة تنهي أزمة التصديق على عقود العمرة

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أهم الأحداث الاقتصادية اليوم الجمعة الموافق 21 يناير 2022 وجاء فى مقدمتها ...التعاون الدولي تكشف تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي مع كوريا ..الإسكان تعلن إجمالي استثمارات مشروعات مياه الشرب فى القليوبية..جامعة القاهرة تكرم وزير المالية

وفيما يلي أهم الاخبار:

مذكرة تفاهم بمليار دولار.. تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي الميسر بين مصر وكوريا

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية، تشهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انعكاسًا للعلاقات التاريخية الممتدة مع الجانب الكوري، مشيرة إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بالأمس تأتي عقب إعلان كوريا الكنوبية مصر شريكًا استراتيجيًا في مجال التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخمس سنوات المقبلة.

الجزار: 777 مليون جنيه إجمالي استثمارات مشروعات مياه الشرب بالقليوبية

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التى نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية خلال عام 2021 مشيرا إلى أن إجمالى استثمارات المشروعات خلال عام 2021 يقدر بنحو 777 مليون جنيه، والتى تضمنت تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمحطات وشبكات الصرف الصحى ومحطات وشبكات مياه شرب، وتنفيذ وصلات منزلية وأعمال توريدات وآلات ومعدات، بتكلفة ٣٨٦ مليون جنيه.



تجارة القاهرة تكرم وزير المالية لإسهاماته العلمية وجهوده الملموسة فى خدمة وطنه..صور

كرَّمت كلية التجارة بجامعة القاهرة، الدكتور محمد معيط وزير المالية، واحتفى به مجلس الكلية برئاسة الدكتور جمال شحاتة عميد الكلية؛ وذلك تقديرًا لإسهاماته العلمية، ولجهوده الملموسة فى خدمة وطنه، ونجاحه فى الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة، خاصة فى ظل أزمة كورونا، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على نحو تجلى فى مشروعات تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة من خلال تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»؛ بما يتسق مع مسيرة البناء والتنمية التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وترتكز عليها «الجمهورية الجديدة»؛ توفيرًا للحياة الكريمة.



شعبة السياحة تنهى أزمة تصديق عقود العمرة وتيسيرها أمام الشركات بمكاتب الخارجية



أعلن فتحي غازي رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية، رئيس شعبة السياحة ،عن قيام مكتب تصديقات وزارة الخارجية بتصديق عقود لـ750 شركة؛ لافتا إلى أن العمل مستمر بمكتب الغرفة التجارية حتى يوم 25 من يناير الجاري وهو أخر موعد لتصديق عقود الشركات بحسب ضوابط وزارة السياحة

رئيس مجلس النواب يزور الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي

استقبل الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي، وفد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ورافق الوفد البرلماني خلال جولته بالجناح المصري بإكسبو 2020 دبي، السفير أشرف الديب القنصل العام المصري بدبي، والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي المفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو ٢٠٢٠ دبي ورئيس المكتب التجاري المصري بدبي