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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراحات النواب تناقش أزمة عجز المعلمين بالمعاهد الأزهرية.. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

تستعد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر، لمناقشة مجموعة من الاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس وذلك في اجتماع اللجنة غدا الأحد.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة مجموعة من الاقتراحات المقدمة من النواب بشأن عدد من القضايا بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، ومن بينها تطوير موقف قليوب المحطة بمحافظة القليوبية، بالإضافة لأعمال رصف طريق ميت حلفا بالمحافظة.

كما تناقش اللجنة الاقتراح المقدم بشأن تطوير محطة قطار نجع سبع بمحافظة أسيوط، وإنشاء كوبري علوي على طريق مصر/ اسكندرية الزراعي، فضلًا عن مناقشة اقتراح مقدم لإنشاء مبنى مجمع خدمات حكومية بالوحدة المحلية بقرية المطيعة بمحافظة أسيوط.

وتستكمل اللجنة اجتماعها مساء يوم الأحد، حيث تناقش مجموعة أخرى من الاقتراحات أبرزها الاقتراح الذي تقدم به النائب محمد حمدي بشأن العجز في المعلمين بكل المعاهد الأزهرية، واقتراح النائب بسد هذا العجز من خلال العمل بنظام الحصة مقابل الحصول على أجر.

اقتراحات مجلس النواب الأزهر المعاهد الأزهرية القليوبية محافظة أسيوط

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