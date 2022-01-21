حياة كريمة: متحف المبادرة بمنتدى شباب العالم أبرز تلاقيها مع أهداف التنمية المستدامة.. فيديو

قال المهندس أحمد أمجد، رئيس قطاع الشراكات بمؤسسة "حياة كريمة"، إن متحف " حياة كريمة " بمنتدى شباب العالم كان من ضمن أحدث فعاليات المبادرة، وكان يهدف لتوضيح أهداف المشروع القومي " حياة كريمة " كأكبر المشروعات التنموية لبناء الإنسان في العصر الحديث.

وأضاف المهندس أحمد أمجد ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " المبادرة " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن المتحف تناول الآثار التنموية التي تلامس جوانب حياة المواطنين بالكامل ، وتم عرض محاور المبادرة على هيئة مجسمات ، كما استعرض المتحف تلاقي أفكار المبادرة مع أهداف برنامج التنمية المستدامة للأمم المتحدة .

وتابع " أمجد " أنه تم استخدام أعمدة المتحف لتشمل على الأهداف التي تحققها المبادرة ، ومنها القضاء على الفقر ، والجوع ، والنمو الاقتصادي .

وأردف : متحف " حياة كريمة " ضم شاشة تفاعلية لشرح أهداف المبادرة لزوار المنتدى ، وكيفية لقائها مع برنامج التنمية المستدامة .

ويهدف المتحف إلى توضيح أهداف وعناصر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بوصفها أكبر المشروعات التنموية لبناء الإنسان في العصر الحديث، واستعراض آثارها التنموية التي تمس مختلف جوانب حياة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا.

ويستعرض متحف حياة كريمة الجهود المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، والذي تم تقسيمها لأهم محاور المشروع القومي، وهي التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، وأخيراً محور البنية التحتية وسكن كريم.