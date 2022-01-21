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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخص في انقلاب شاحنة مواد بترولية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب شخص في حادث انقلاب شاحنة مواد بترولية، اليوم الجمعة، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصاب في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

 

تبين انقلاب شاحنة مواد بترولية بمنطقة الكيلو 60 طريق " الخارجة – أسيوط" أسفل منطقة النقب الجبلية بالطريق، أسفر عن إصابة محمد عبد العزيز محمد، 58 عامًا، سائق الشاحنة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالضلوع.

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جرى نقل المصاب لمستشفى الخارجة التخصصي للعلاج، وجاري رفع آثار الحادث بمعرفة إدارة المرور ومعدات الوحدة المحلية والحماية المدنية لإعادة السيولة المرورية للطريق مرة أخرى.

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