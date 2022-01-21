بصورة سيلفي.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الفنانة ريم مصطفى، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ريم مصطفى، في صورة سيلفي بإطلالة جذابة حيث ارتدت بلوفر باللون الأبيض واعتمدت علي مكياج ناعم أبرز جمالها.

وتشارك ريم مصطفى، في مسرحية "فى نص الليل" من بطولة غادة عادل وحسن الرداد ، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية.