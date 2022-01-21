بالكاجوال.. حسام غالي يتألق في أحدث ظهور

نشر حسام غالي عضو مجلس النواب عضو مجلس إدارة الأهلي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.



وظهر حسام غالي في الصورة بإطلالة كاجوال مرتديا قميص أنيق كحلى، مع نظارة شمس مميزة، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



قرر مجلس ادارة النادى الاهلي تكليف حسام غالي عضو مجلس الإدارة، منسقًا بين محمود الخطيب رئيس النادي، المشرف العام على قطاع كرة القدم، وشركة الأهلي لكرة القدم.

كما قرر المجلس الموافقة على ضم غالي إلى لجنة تخطيط الكرة التي تضم محسن صالح وزكريا ناصف.

كما قرر المجلس الموافقة على تفويض محمود الخطيب، للإشراف على قطاع كرة القدم، والموضوعات العاجلة.