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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تحذر روسيا والصين: الغرب يقف في وجه الدكتاتورية

الرئيسان الروسي والصيني
الرئيسان الروسي والصيني

حذرت بريطانيا اليوم الجمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج من أن حلفاءها سيقفون معا للقتال من أجل الديمقراطية ضد الديكتاتوريات التي قالت إنها أكثر جرأة من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة.

وفي حديثها من أستراليا، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن على بريطانيا وحلفائها في "العالم الحر" الرد معًا على التهديدات العالمية ، وتعميق العلاقات مع الديمقراطيات في المحيطين الهندي والهادئ ، و "مواجهة المعتدين العالميين" الذين يستخدمون التبعية الاقتصادية للحصول على ماذا يريدون.

والتقى تروس ووزير الدفاع البريطاني ، بن والاس ، مع نظرائهما الأستراليين في سيدني يوم الجمعة في المشاورات الوزارية السنوية بين أستراليا والمملكة المتحدة (AUKMIN) ، حيث تمت مناقشة صفقة لشراء أستراليا غواصات نووية.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ، بيتر داتون ، إنه لا توجد خطة لإنشاء قاعدة عسكرية بريطانية في أستراليا ، حتى في الوقت الذي عززت فيه البحرية البريطانية وجودها في المحيط الهادئ. 

ووقع البلدان اتفاقيات لتمويل البنية التحتية في المنطقة لمواجهة نفوذ بكين.

وفي بيان مشترك ، أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا و 'دعمهم المطلق لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وعلى جانب آخر، التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الجمعة في جنيف لمناقشة الوضع في أوكرانيا والتقدم المحرز بشأن مقترحات روسيا الأمنية التي تم طرحها في ديسمبر.


وبحسب لافروف ، فقد وعد بلينكين بأن تقدم واشنطن ردا خطيا على المقترحات الأسبوع المقبل. 

كما أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو تأمل في أن 'تخفف الولايات المتحدة من انفعالاتها' خلال المحادثات الأمنية من أجل إجراء الحوار بشكل أكثر منطقية. ويشارك بلينكين ، بحسب لافروف ، نفس الشعور.
 

وقال لافروف في تصريح صحفي عقب المحادثات: 'حاول زملاؤنا الأمريكيون مرة أخرى وضع المشاكل على الحدود الروسية الأوكرانية في المقدمة ، وحاولوا ربط كل شيء آخر بالحاجة إلى ما يسمى بخفض التصعيد، لكننا انتهينا باتفاق على أنه سيتم تزويدنا بإجابات مكتوبة على جميع مقترحاتنا الأسبوع المقبل'.

وقال وزير الخارجية الامريكي أيضًا إن روسيا لم تهدد أبدًا الشعب الأوكراني ولا تخطط لغزو أوكرانيا.
 

وقال لافروف 'لقد ذكرت البيان القائل بأن أوكرانيا لا تشكل أي تهديد لروسيا. أود أن أذكر مرة أخرى أولئك الذين يقومون بتحليل موقفنا بأن روسيا ليس لها مكان ولم تهدد الشعب الأوكراني أبدًا' ، مضيفًا أن موسكو تدعو واشنطن إلى الضغط على كييف لتطبيق اتفاقيات مينسك. 

وصرح الدبلوماسي الروسي للصحفيين بأن الناتو يعتبر أوكرانيا مجال نفوذها الخاص ، قائلا إن بلينكين كرر الموقف الأمريكي بأن الدول لها الحرية في اختيار التحالفات التي تريد الانضمام إليها.

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