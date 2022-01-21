وزير التعليم: لا صحة لـ منع التابلت في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله حاليا على السوشيال ميديا، بشأن صدور قرار بـ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من دخول لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالتابلت.

وقال وزير التربية والتعليم، عبر جروب ائتلاف معا نستطيع: “هذا الكلام لا أساس له على الإطلاق”.

كما نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي، مؤكدا أنه لا تراجع عن عقد امتحانات الصف الأول الثانوي، وهي في مواعيدها التي أعلنتها الوزارة رسميا من قبل.

وحذر وزير التربية والتعليم طلاب الصف الأول الثانوي من الانسياق وراء الشائعات، مشددا على التركيز في المذاكرة ومتابعة الاخبار الرسمية التي تعلنها وزارة التربية والتعليم رسميا على صفحتها وصفحة وزير التعليم على فيس بوك فقط لا غير.

ويستعد طلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، لبدء الامتحانات التي تعد امتحانات نصف العام، من غد السبت الموافق 21 يناير 2022 ، طبقا لما جاء في جدول امتحانات الصف الاول الثانوي المعتمد رسميا من وزارة التربية والتعليم.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم منعا لأي ارتباك لدى الطلاب واولياء امورهم :

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2022

السبت 22 يناير 2022 : اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الاثنين 24 يناير 2022 : الكيمياء من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا + الجغرافيا من 11 صباحا لـ 12:30 ظهرا

الاربعاء 26 يناير 2022: التاريخ من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا + الاحياء من 11 صباحا لـ 12:30 صباحا

السبت 29 يناير 2022 : اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا

الاثنين 31 يناير 2022 : الفيزياء من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا + الفلسفة والمنطق من 11 صباحا حتى 12:30 صباحا

الاربعاء 2 فبراير 2022 : الرياضيات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا + اللغة الاجنبية الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2 ظهرا

التعليم : امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ورقية

وقررت وزارة التربية والتعليم، عقد امتحان الفصل الدراسي الاول لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ورقيا بالدراسة بلجان مؤمنة ومراقبة طبقا للجدول المعتمد بداية من يوم 22 يناير 2022 ، وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها اثناء عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي

ويسمح للطلاب بـ اصطحاب التابلت اثناء عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي للاستعانة بالمواد التعليمية الموجودة عليه من خلال بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي الالكتروني