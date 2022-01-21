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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حماة السينما المصرية وأيقونة الضحك..ماري منيب أصيبت بالخرس أمام الجمهور.. تزوجت في القطار وهذه قصة إسلامها

ماري منيب
ماري منيب

يحل اليوم الجمعة 21 يناير، الذكرى الـ53 لرحيل الفنانة القديرة ماري منيب ، إذ ولدت الراحلة بالعاصمة السورية دمشق في 11 فبراير عام 1905، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1969، عن عمر يناهز 63 سنة. 

 

قصة حياة الفنانة ماري منيب

اسمها بالكامل ماري سليم حبيب نصرالله واسمها الفني ماري منيب ، ولدت بمدينة دمشق فى 12 فبراير 1905، ثم جاءت مع أسرتها إلى مصر وسكنت في حي شبرا بمدينة القاهرة، وبدأت موهبتها الفنية في سن صغيرة، كانت بدايتها كراقصة في الملاهي، ومغنية.

وصل عدد أفلام ماري منيب إلى ما يقرب من 200 فيلم، ذاع صيتها فيما بعد عندما تقدمت في العمر واشتهرت بدور "الحَماة" الشريرة الظريفة، وأدت الدور في أفلام "حماتي ملاك، الحموات الفاتنات، وحماتي قنبلة ذرية".

صورة نادرة لـ ماري منيب

زواج ماري منيب في القطار

تزوجت ماري منيب للمرة الأولى من الفنان فوزي منيب ووقعت في حبه وتزوجته بالقطار وتزوجته خلال رحلتها إلى الشام وقد رفضت والدتها هذه الزيجة وتشاجرت مع ابنتها ولكن ماري تمسكت به واستمرت الزيجة لسنوات حتى اكتشفت أنه تزوج عليها فنانة تدعى نرجس شوقي.

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أولاد ماري منيب

تزوجت ماري منيب لأول مرة من المونولوجست فوزي منيب، بعد أن جمعت بينهما قصة حب، وحملت اسمه بعد ذلك، ولكنه أحب امرأة أخرى، كانت تعمل ممثلة حديثة العمل بالفرقة المسرحية، ما جعل ماري تصمم على الطلاق، وهو ما تم بالفعل.

تزوجت ماري منيب للمرة الثانية من المحامي عبد السلام فهمي زوج شقيقتها التي توفيت لتربي أولادها، وأنجبت منه ولدين هما: (فؤاد منيب، محمد بديع منيب). 

عاشت ماري منيب، مع أسرة زوجها الثاني المسلمة، وتأثرت بالطقوس الإسلامية، وتلاوة القرآن، وكانت تشرح لها حماتها معاني السور، وحفظت بعض آيات القرآن، ثم أشهرت إسلامها في محكمة مصر الابتدائية عام 1937، وصدرت وثيقة بإشهار إسلامها لدى فضيلة الشيخ محمود العربي، والشيخ أحمد الجداوي رئيس المحكمة.
 

ماري منيب

أحفاد ماري منيب

في شهر مارس من عام 2018، كشفت أمينة منيب -حفيدة ماري منيب- في مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية لميس الحديدي، عن جانب من حياة جدتها الراحلة، إذ قالت إن جدتها أنجبت ولدين، الأول فؤاد منيب وهو عم الأولى، وكان يقدم برنامج «مع الناس»؛ والثاني هو والدها «محمد بديع منيب». 

وأضافت حفيدة ماري منيب، أن عمها «فؤاد منيب» هاجر إلى أمريكا وتوفى بها، هبل أن يتزوج من سيدة تُدعى ناهد وأنجب منها «عمرو وعزة» وهما مقيمان في أمريكا حتى هذه اللحظة، أما والدها «محمد بديع منيب»، فأنجب 4 أبناء، هم: «جمال، عامر، أمينة، أميرة»، ويجدر بالذكر أن الفنان الراحل عامر منيب هو الأخ الأوسط لحفيدة ماري منيب «أمينة». 

قصة إسلام ماري منيب 

كشفت أمينة منيب، حفيدة الفنانة الراحلة ماري منيب، عن جانب شخصي من حياة جدتها، إذ قالت خلال مداخلة مع لميس الحديدي ببرنامج «هنا العاصمة»، إن هناك عشقا من ماري منيب للراحل جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، وجعلها تختار اسم جمال لأخيها الكبير، واسم عامر لحفيدها الفنان الراحل عامر منيب.

وأوضحت حفيدة ماري منيب، إلى أن خفة دم جدتها كانت تدفعها إلى تأليف الإفيهات التي كانت تقولها على خشبة المسرح، موضحة: "كانت لازم تخرج عن النص، وتقول إفيه من عندها".​

وسردت القصص التي سردتها لها والدتها عن شخصية ماري منيب، ونفت أن تكون «حماة» حادة الطباع كما جسدت في أفلامها مثل «حموات فتنات» و«حماتي قنبلة ذرية»، مضيفة «كانت ست كريمة وطيبة، وماكنتش حماة كما ظهرت على الشاشة».

ونوهت إلى أن جدتها هي الفنانة "ماري منيب" ووالدها المذيع محمد بديع منيب، وشقيقها الفنان الراحل عامر منيب «ملك الرومانسية»، مضيفة أنها سميت «أمينة» على اسم جدتها الفنانة ماري منيب بعد ما أشهرت إسلامها واعتنقت الدين الإسلامي.

ولفتت إلى أن ماري منيب أسلمت بالفعل في سن 7 سنوات، وهذا ما نشر في الصحف والإعلام من قبل.

إصابة ماري منيب بـ الخرس أمام الجمهور

كان مشوار ماري منيب، الفني مليئا بالصعوبات بسبب خجلها الشديد حيث أصيبت بالخرس من خلال مشاركتها في أول مسرحية، فرؤيتها للجمهور أصابها بالرعب. 

 

كيف ماتت ماري منيب

في أثناء تجسيد ماري منيب ، دورها في مسرحية ( ابليس ) أصيبت بآلام حادة وتحاملت علي نفسها حتي شعرت بالإغماء وتم نقلها الي المستشفي التي استمرت فيه 4 اشهر حتي تدهورت حالتها لترحل ايقونة الضحك حماة السينما المصرية في 21 من شهر يناير من عام 1969 تاركة وراءها ارثا ثريا من اهم كلاسيكيات الفن المصري والعربي.

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