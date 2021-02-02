خيانة أم تضحية.. القصة الكاملة لـ زواج ماري منيب من زوج شقيقتها

«اسمعي مني، أنا أمك، مدوباهم اتنين»، و « شعرك ده ولا باروكة»، بجمل خالدة ظلت ذكرى الحماة الأشهر في تاريخ السينما المصرية عالقة في الأذهان حتى بعد وفاتها بعشرات السنوات، حيث أضافت شيئًا من روحها الجميلة إلى الشخصيات التي كانت تلعبها، فتعتبر ماري منيب من رواد الفن المصري فقد كانت من مؤسسي المسرح والسينما المصرية، واشتهرت بخفة ظلها وتأديتها للأدوار الكوميدية المختلفة وبالأخص دور الحماة.





الانتقال إلى الإسكندرية

وكانت دوما الحياة الخاصة لماري منيب مخفية عن أعين جمهورها، حيث كانت التضحية والجدعنة شعارها، حيث ولدت مارى سليم حبيب نصرالله، فى فبراير عام 1905 لأسرة لبنانية تعتنق المسيحية الكاثوليكية، انتقلت إلى الإسكندرية مع والدتها وشقيقتها الوحيدة (أليس)، للبحث عن والدهما، خاصة أن ظروف عمله كانت تتطلب منه التردد علي الإسكندرية، وفي أحد الايام انقطعت الاخبار عنه تماما مما جعل زوجته تشد الرحال هي وابنتاها للبحث عن والدهم.





بعد وصولهم إلى الإسكندرية تمكنوا من العثور عليه مريضًا بعد أن خسر أمواله في البورصة حتى رحل بعد أيام قليلة، فقررت والدة ماري البقاء في القاهرة واستئجار شقة بحي الفجالة مقابل 70 قرشًا شهريا، ثم ساعدتهم الكنيسة على المعيشة فكانت تصرف لهم 6 جنيهات شهريا مقابل مبلغ كان والدهم قد أودعه فيها قبل رحيله.





ملاهي روض الفرج

وعملت الفنانة ماري منيب في بداية حياتها كراقصة في ملاهي روض الفرج، قبل أن تنتقل إلى الفرق المسرحية، حيث اشتهرت برقصة «القلل»، ومنها إلى فرقة أمين عطا الله مقابل 20 جنيهًا لها ولأختها، وتعرفت على زوجها الأول المونولوجيست فوزي منيب، وحملت اسمه لتصبح ماري منيب، وبعد ذلك انفصلا «مارى وفوزى»





تربية الأبناء

قررت الزواج من زوج شقيقتها زواجا على الورق فقط دون النظر لأى اعتبارات أخرى، خوفا على أبناء شقيقتها بعد موتها، فعلى الرغم من ابتسامتها الدائمة وروحها المرحة التى عرفها بها المشاهد إلا أن مارى منيب كانت تعيش حياة مليئة بالتفاصيل وعلى عاتقها مسئولية 4 أبناء لتحسن تربيتهم، وبالفعل نجحت الأم فى مشوارها الكبير دون أن يعلم عنه إلا القليل من المقربين منها.





وعاشت ماري مع أسرة فهمي عبد السلام، وتأثرت بالطقوس الإسلامية، وتلاوة القرآن الذي كان يتلى كل يوم في منزل حماتها، وكانت تشرح لها حماتها معاني الآيات والأحاديث الدينية، وحفظت بعض آيات القرآن.





وأشهرت إسلامها في محكمة مصر الابتدائية، وصدرت وثيقة بإشهار إسلامها لدى فضيلة الشيخ محمود العربي، والشيخ أحمد الجداوي رئيس المحكمة، بأنه حضرت السيدة ماري منيب المقيمة في 6 شارع روبي شماع بشبرا، وبأنها كانت مسيحية كاثوليكية، واعتقنت الإسلام ونطقت الشهادتين، واختارت لنفسها اسم أمينة عبد السلام، نسبة إلى زوجها عبد السلام فهمي عبد الرحمن أحمد.





رحلت ماري منيب يوم 21 يناير 1969، تاركة ثروة فنية، بعد مسيرة طويلة من العطاء الفنى حيث وصلت أعمالها المسرحية إلى 29 مسرحية أبرزها «إلا خمسة»، و100 عمل سينمائي.



