خلال اجتماع افتراضي.. مصر تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات النيباد التنموية

شاركت السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، في الاجتماع السادس والستين للجنة تسيير وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد" بوصفها ممثلة رئيس الجمهورية لدى النيباد.

وناقش الاجتماع عمل الوكالة في ضوء التحديات الكبيرة التنموية التي تشهدها القارة الإفريقية، والآثار الاقتصادية السلبية جراء انتشار جائحة كورونا، وقد جاءت المشاركة المصرية لتؤكد حرص مصر على التواجد الفعال والنشط بالمحافل الإفريقية خاصةً أن مصر إحدى الدول الخمس المؤسسة للوكالة.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي من المشروعات التنموية التي تعكف النيباد على تنفيذها حاليًا في شتى المجالات، ومن بينها دور الوكالة في تيسير تنفيذ عدد من المشروعات الإقليمية التي توليها مصر أهمية كبرى.

كما شهد استعراض حالة الجائحة في دول النيباد، والخطة الاستراتيجية لأنشطة المنظمة، والموضوعات الخاصة بالرئاسة القادمة للنيباد، وكذا بالقمة المزمع أن تعقد في فبراير 2022.