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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: مؤسسات الدولة بذلت مجهودا ضخما في مواجهة الإرهاب بسيناء.. فيديو

النائب أحمد مقلد
النائب أحمد مقلد

يناقش برنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، في حلقة اليوم، ماذا قدمت الدولة لأبناء سيناء خلال 7 سنوات؟، وكيف أسهمت مبادرة حياة كريمة في تنمية قرى أرض الفيروز؟، وخطط الدولة لتطوير سيناء بعد القضاء على الإرهاب.

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "مؤسسات الدولة بذلت مجهودا ضخما في مواجهة الإرهاب بسيناء".

أشار إلى أن تنمية سيناء هو أحد عناوين انتصارات الدولة المصرية في كافة الاتجاهات بمجهودات ضخمة جدا لعناصر إنفاذ القانون خلال العملية العسكرية الشاملة في أرض الفيروز منذ فبراير 2018.

أوضح: "التنمية الشاملة في سيناء لها بعد تنموي وسياسي واستراتيجي وقومي"، مردفا: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستبدأ دراسة مطلب دعم جمعية مجاهدي سيناء في مجلس النواب بدءًا من الغد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي".

التضامن الاجتماعي مبادرة حياة كريمة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب التنمية الشاملة وزارة التضامن مواجهة الإرهاب وزارة التضامن الاجتماعي تنسيقية شباب الاحزاب

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