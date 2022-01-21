موجز الاقتصاد: نقل 87 جهة حكومية بالكامل إلى العاصمة الإدارية.. وحوافز للموظفين المنتقلين .. كل ما تريد معرفته عن تصدير الغاز المصري إلى لبنان

نشر صدى البلد عدد من الأحداث والأخبار الاقتصادية على مدار الساعات الماضية يستعرضها خلال موجز الاقتصاد في السطور التالية:

كشف صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حوافز جديدة للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

أعلن صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن عدد الجهات التي ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، نحو 11.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 756.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%.