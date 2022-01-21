موجز الاقتصاد: نقل 87 جهة حكومية بالكامل إلى العاصمة الإدارية.. وحوافز للموظفين المنتقلين .. كل ما تريد معرفته عن تصدير الغاز المصري إلى لبنان

نشر صدى البلد عدد من الأحداث والأخبار الاقتصادية على مدار الساعات الماضية يستعرضها خلال موجز الاقتصاد في السطور التالية:
التنظيم والإدارة: حوافز للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة
كشف صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حوافز جديدة للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
نقل 87 جهة حكومية بالكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة و30 بشكل جزئي.. تفاصيل
أعلن صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن عدد الجهات التي ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
البورصة تخسر 11.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع
خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، نحو 11.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 756.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%.
وضع اللمسات الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن تصدير الغاز المصري إلى لبنان خلال 2022
كشف وزير الطاقة في لبنان، وليد فياض، تفاصيل مباحثات استيراد الغاز المصري، معلنا أن بلاده ستوقع اتفاقا مع الأردن الأسبوع المقبل، لتوصيل الكهرباء عبر سوريا، للمساعدة في تخفيف الانقطاعات المرهقة للتيار الكهربائي.