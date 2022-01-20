عضو البورصة المصرية: القطاع العقاري بمصر جاذب للاستثمار.. فيديو

قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه كان هناك طرح هام في البورصة المصرية في الربع الأخير من عام 2021، وهو “E finance”، وساهم في جذب الإستثمار.

وأضافت رانيا يعقوب، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن القطاع العقاري في مصر، قد يمر بركود، مؤكدة أنه أختلف حول ذلك خاصة بعد جهود القيادة السياسية، وعمل إصلاحات بهذا القطاع ومشروعات كبرى تتم في هذا القطاع.

وتابعت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن القطاع العقاري المصري، أحد أهم القطاعات الجاذبة للإستثمار، سواء المحلي أو الخارجي