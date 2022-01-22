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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عزل منزلي.. إصابة ياسمين عبد العزيز بفيروس كورونا

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

علم صدي البلد من مصادره أن الفنانة ياسمين عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية ، وتخضع حاليا للعزل المنزلي . 

 

وتاتي اصابة ياسمين عبد العزيز بعد احتفالها منذ عدة ايام بعيد ميلادها في احدي الاماكن العامة برفقة اصدقائها وزوجها احمد العوضي. 

وكانت ياسمين عبد العزيز قد تصيبت قبل ذلك بفيروس كورونا خلال تصويرها مسلسلها اللي ملوش كبير والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي.

تمكن عمر كمال من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب  من خلال أغنية بحبك بعد طرحها بساعات . 

من بوابة قصة حب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى .. عمر كمال يدخل الأعلى مشاهدة

محمد رجب يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

وحققت أغنية بحبك من غناء عمر كمال ما يزيد عن مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة ، وتعد الأغنية هدية من الفنان أحمد العوضى إلى زوجته ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها .

أكد عمر كمال ، أن النجم أحمد العوضي، طلب منه تقديم أغنية خاصة لزوجته واختار معه كلمات الأغنية بنفسه وذلك قبل أيام من عيد ميلادها وأنه سعيد بثقة "العوضي " وأنه يعتبر اخ له وخاصة انه دائما معهم في جميع مناسباتهم .

وكان قد احتفل النجم أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن

ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى الفنان احمد العوضي فيروس كورونا

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