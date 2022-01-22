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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

محمد من ذوي الاحتياجات الخاصة يستغيث بمجلس الوزراء: عندي القلب ومحتاج معاش

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد معاناة  محمد عبد السميع  من ذوي الاحتياجات الخاصة ويقيم في جزيرة الشعير بمركز  القناطر الخيرية ويعاني من مرض القلب ويحتاج إلى معاش.

وقال خليل عبد السميع شقيق محمد لعدسة صدى البلد اخي معاق ذهنيا وتم استخراج شهادة بذلك وكان يتم صرف معاش له وتم إيقافه منذ فترة وهو يعاني من عيب خلقي في القلب ويحتاج إلى علاج.

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َطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بحالته الصحية وعلاجه على نفقة الدولة وصرف المعاش له  للتواصل مع الحالة على رقم  ٠١٠٠٤٥٤٧٤٣٢.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواه.

 

 

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