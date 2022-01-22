محمد من ذوي الاحتياجات الخاصة يستغيث بمجلس الوزراء: عندي القلب ومحتاج معاش

رصدت عدسة صدى البلد معاناة محمد عبد السميع من ذوي الاحتياجات الخاصة ويقيم في جزيرة الشعير بمركز القناطر الخيرية ويعاني من مرض القلب ويحتاج إلى معاش.

وقال خليل عبد السميع شقيق محمد لعدسة صدى البلد اخي معاق ذهنيا وتم استخراج شهادة بذلك وكان يتم صرف معاش له وتم إيقافه منذ فترة وهو يعاني من عيب خلقي في القلب ويحتاج إلى علاج.



َطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بحالته الصحية وعلاجه على نفقة الدولة وصرف المعاش له للتواصل مع الحالة على رقم ٠١٠٠٤٥٤٧٤٣٢.

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