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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنتر ميلان يستدرج فينيزيا لتأمين صدارة الدوري الإيطالي

فريق إنتر ميلان
فريق إنتر ميلان

يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره فينيزيا، اليوم، السبت، في تمام السابعة مساء، على ملعب جيوزيبي ميتاتزا، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مديره الفني سيموني إنزاجي، لتحقيق الفوز على فينيزيا في مباراة اليوم، لتأمين صدارة الدوري الإيطالي، وقطع خطوة جديدة نحو حلم الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.

وخاض إنتر ميلان 21 مباراة في مسابقة الدوري الإيطالي حتى الآن، فاز في 15 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر لقاء وحيد.

على الجانب الآخر، يطمح فريق فينيزيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إنتر ميلان في مباراة اليوم، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

يذكر أن إنتر ميلان تغلب على فينيزيا بهدفين دون رد، في مباراة الدور الأول من الدوري الإيطالي.

 

ترتيب إنتر ميلان وفينيزيا:

 

يتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد فينيزيا في المركز الـ 17 بـ 18 نقطة.

إنتر ميلان الدوري الايطالي إنزاجي ميلان فينيزيا

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