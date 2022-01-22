أرقام محمد الشناوي في أمم أفريقيا بعد الفوز بأفضل حارس في دور المجموعات

اختار الاتحاد الافريقي “الكاف” محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر كأفضل حارس مرمى في دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا .

ونشر حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف” على موقع تويتر، تغريدة كتب فيها: "درع.. حارس مصر الرائع محمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية".

ارقام الشناوي مع منتخب مصر في أمم إفريقيا :-

وحافظ محمد الشناوي على نظافة شباكه في مباراتين

ولم يتلق الشناوي سوى هدف وحيد؛ امام نيجيريا ليساهم في تأهل منتخب مصر لدور الـ 16.

وتصدى محمد الشناوي إلى 8 كرات سُددت على مرماه بمعدل 2,7 لكل مباراة 5 منها من داخل منطقة الجزاء

89% نسبة النجاح في التصديات

7,27 معدل تقييمه

نجح منتخب مصر في التأهل الي دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة خلف منتخب نيجيريا .

وسيواجه منتخب مصر منافسه ساحل العاج في دور الـ 16 يوم الأربعاء المقبل .

واحتل ساحل العاج المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الخامسة من البطولة بعد الفوز على الجزائر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد .