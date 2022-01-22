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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في الذكرى السنوية لوفاته..أوس أوس يطلب الدعاء لوالده

صدى البلد

نشر الفنان أوس أوس ، صورة عبر قصته علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهر في الصورة والده الراحل، و طلب اوس اوس الدعاء له و قراءة الفاتحة في الذكرى السنوية علي وفاته.

 

ويشارك أوس أوس في بطولة مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة  بجانب، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد ضيوف الشرف مهم أحمد شيبة وعبد الباسط حمودة وغيرهم، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني

ومن المقرر أن يشارك الفنان محمد عمرو الليثي بالمسلسل الكوميدي الجديد " الفرح فرحنا" بطولة نخبة من نجوم الكوميديا أوس أوس وميرنا جميل وويزو ومحمد ثروت وسامي مغاوري إخراج معتز التوني.

التواصل الاجتماعي انستجرام الكومي مصطفى محرم محمد ثروت محمد عمر والدة حسن مصطفي عمرو الليثي ذكرى

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