محافظ الوادي الجديد يناقش سبل دعم الاستثمار بالفرافرة

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، إجتماعًا مع مجموعة من المستثمرين بمركز الفرافرة، وذلك بحضور الشيخ محمد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمهندس عبد الحكم جبالي رئيس المركز وذلك لبحث المعوقات والتحديات التي تواجههم وسبل حلها.

وأكد الزملوط، خلال الاجتماع، تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للتوسع في المشروعات الاستثمارية والتنموية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

من جانب اخر شهدت جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية عزب القصر بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تنظيم ندوة تثقيفية بمقر الجمعية عن المبادرة الرئاسية ودورها في دعم وتنمية المجتمع والمواطن.

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فيما قال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، في بيان إعلامي له، اليوم السبت، إنه جرى تنظيم ندوة تثقيفية بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية عزب القصر تناولت دور المبادرة الرئاسية في تكريم المواطن ورعايته والوصول بالخدمات اللائقة له وانجازات المبادرة في دعم جميع شرائح المجتمع خاصة الفئات الاولى بالرعاية وذلك بحضور لفيف من القرية والقرى المجاورة لها.