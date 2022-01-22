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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يطلق قريبا ميزة "مهمة" لأندرويد وآيفون.. تعرف عليها

واتساب
واتساب

كشف موقع "Wabetainfo"، عن اقتراب مطورى واتساب من إطلاق ميزة مهمة، من شأنها حل المشكلة الشائعة بين إصداراتها على أجهزة آيفون وأندرويد.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعمل منصة واتساب WhatsApp، حاليا على تقنية جديدة تسمح لمستخدميها بترحيل سجل الدردشة عبر الأنظمة الأساسية المختلفة.

 

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ميزة مهمة تسمح لك بنقل دردشات واتساب

ورصد Wabetainfo، المتخصص في تتبع مزايا واتساب، الكود المصدري الموجود في إصدار بيتا 22.2.74 على نظام التشغيل iOS، والذي يسمح بنقل محفوظات الدردشات وأرشيفها بين أجهزة أندرويد و آيفون في تحديثات مستقبلية.

ووفقا للتقرير، ستكون عملية الترحيل مباشرة، حيث ستتطلب عملية ترحيل أرشيف الدردشة لأن يكون التطبيق مفتوحا على كلا الجهازين، ومن المرجح أن تعمل عملية الترحيل باستخدام كابل أو اتصال Wi-Fi خاص.

وفي الوقت الحالي، تقوم تطبيقات المراسلة الأخرى بتخزين ومزامنة بيانات المستخدم باستخدام خدمة جوجل درايف Google Drive أو آيكلاود iCloud أو الخدمة السحابية الخاصة بهم، ولكن مع تحديث واتساب المستقبلي لن يحتاج المستخدم إلى مزامنة البيانات والأرشيف على خدمة سحابية قبل بدء نقل محفوظات الدردشة.

وبالمقارنة، توجد طريقة مماثلة لنقل بيانات واتساب بين هواتف آيفون وأندرويد، وهي عبر امتلاك أحدث أجهزة سامسونج، والتي أعلنت عنها عملاقة التقنية الكورية الجنوبية مؤخرا، والتي تسمح بنقل دردشات واتساب من أجهزتها إلى هواتف آيفون أو العكس، عبر الكابل وباستخدام تطبيق SmartSwitch.

وذكر متتبع أخبار واتساب Wabetainfo، أن واتساب تعاون مع شركة جوجل لتمكين دعم ترحيل محفوظات الدردشة من iOS إلى هواتف بكسل Pixel المملوكة للشركة.

وأشار Wabetainfo، إلى أنه من المحتمل أن يقدم واتساب دعم ترحيل محفوظات الدردشة بين أجهزة آيفون وأندرويد، ضمن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 12.

لقطة شاشة لنقل محفوظات دردشة واتساب بين أندرويد وآيفون
واتساب ميزة مهمة WhatsApp نقل الدردشة هواتف آيفون نقل دردشات واتساب

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