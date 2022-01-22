شوبير يعلن موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات أفريقيا لـ كأس العالم

أسفرت قرعة الاتحاد الافريقي لكرة القدم للمرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، عن مواجهات نارية بين منتخبات المرحلة.

وكتب احمد شوبير في تدوينه له عبر حسابه علي موقع تويتر "‏‏كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم موعدنا في مارس بإذن الله"



وتابع "‏المباراة الأولى يوم 24 مارس المقبل في القاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب في داكار يوم 29 من نفس الشهر".

ويخوض منتخب مصر مواجهة السنغال، لحسم الصعود رسميا إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر.



وتقام مباريات الدور الفاصل بنظام خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب على ان يتأهل 5 منتخبات فقط إلى نهائيات كأس العالم.



الجدير بالذكر أنه تم الاستقرار سابقا على إقامة مباراة الذهاب على أرض الفريق من التصنيف الثاني، ومباراة العودة على فريق التصنيف الأول.



واستطاعت مصر الوصول إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الافريقية، وذلك بعد ان احتلت المركز الأول للمجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، ولكن التصنيف الشهري للفيفا جعل مصر في المركز 45 على العالم والسادس أفريقيا، لتأتي مصر في التصنيف الثاني.



