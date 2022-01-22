طارق الشناوي عن "أصحاب ولا أعز": لا يروج لـ المثلية..فيديو

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على حالة الجدل التي تسبب فيها فيلم أصحاب ولا أعز الذي يعرض على منصة نيتفلكس للفنانة منى زكي بسبب الحديث عن المثلية الجنسية .

وقال طارق الشناوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" وزارة الثقافة والمصنفات والرقابة لا ولاية لها على ما يعرض على منصة نيتفلكس لأن المنصة لا علاقة لها بالدولة المصرية مطلقا ".



وأضاف :" الفيلم لم يتم تصويره في مصر مطلقا وشاركت فيه الفنانة منى زكي، وأجواء الفيلم والحوار لبناني والمخرج لبناني ".

وتابع طارق الشناوي :" مفردات الحوار في الفيلم لبنانية والمفردات مختلفة في لبنان عن مصر "، مضيفا:" جزء كبير ممن انتقد الفيلم لم يشاهد الفيلم و الفيلم لا يروج للمثلية الجنسية ".

وأكمل الشناوي :" الفيلم لا يمرر قضية المثلية الجنسية التي يرفضها المجتمع"، مضيفا:" لايمكن ان يتحدث أحد عن أن مشاركة منى زكي في هذا الفيلم سقطة أخلاقية".



ولفت طارق الشناوي :" لو فنان شرب خمرة في أحد المشاهد هنقول عليه سقطة أخلاقية وهذا أمر غير منطقي لان الممثل يؤدي دور ولا يصح أن نخلط بين الخيال والواقع ".