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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حكايات من عربية السيدات.. كتاب جديد لـ "نهلة سليمان" في معرض القاهرة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن دار إبهار للنشر والتوزيع، كتاب حكايات من عربية السيدات، للكاتبة نهلة سليمان البكري، للمشاركة في الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته الأربعاء المقبل.

حكايات من عربية السيدات، كتاب اجتماعي، يعتمد على مناقشة المشكلات والقضايا المختلفة، من خلال المواقف التي تحدث داخل محطات وعربات مترو الأنفاق.

يحتوي الكتاب على عدد ستين حكاية؛ حدثت في الفترة من يناير 2014 إلى ديسمبر 2020، ما بين الطالب والموظف والبائع والشحاذ، وبين الزوجة والابنة والأم والحماة، يقدم الكتاب رؤية شعبية للموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى قضايا التعليم والعمل، وأخيرا رؤية شعبية لأزمة فيروس كورونا، وأسلوب التعامل معها، كل ذلك بأسلوب سردي بسيط، يجذب القارئ، ويتناسب مع طبيعة الموضوع.


يُذْكَرْ أن الكاتبة نهلة سليمان، حصلت على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتليفزيون عام 2011، بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، ولها بعض المقالات المنشورة في الصحف ومواقع الأنترنت، كما تكتب على صفحتها الشخصية على الفيسبوك.

دار ابهار للنشر والتوزيع كتاب حكايات من عربية السيدات للكاتبة نهلة سليمان البكري معرض القاهرة الدولي للكتاب مناقشة المشكلات والقضايا المختلفة

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