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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نال جزاءه.. سياسية سعودية تُطلق زوجها الإعلامي البريطاني بعد انفصاله عن "الأولى"

تيم ويلكوكس و نجاح
تيم ويلكوكس و نجاح العتيبي

نال "تيم ويلكوكس" قارئ نشرة الأخبار البريطاني، جزاءه بعد تحطيمه قلب زوجته الأولى عقب دخوله في علاقات مع زميلاته بشبكة بي بي سي البريطانية وزواجه من أخرى. 

تيم ويلكوكس


فبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أقدمت زوجة الإعلامي البريطانية الثانية وهي محللة سياسية سعودية، على تطليقه بعد عامين فقط من زواجهما.


وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الإعلامي البريطاني "ويلكوكس" البالغ من العمر 58 عاما، كان متزوج من زوجته الثانية وهي المحللة السياسية السعودية "نجاح العتيبي" التي تصغره بـ18 عاماً عام 2019 ، تاركاً زوجته الأولى محطمة بعد أن خانها من قبل مع زميلته المذيعة البريطانية صوفي لونج.

تيم ويلكوكس و نجاح العتيبي


وأفادت الصحيفة البريطانية، أن مصادر مقربة من الإعلامي البريطاني قالت أن المحللة السياسية ذات الأصل السعودي تتجه إلى تطليق “ويلكوكس” بعد عامين من زواجهما.

 

وقالت الصحيفة أن الشائعات بدأت بأن زواج “ويلكوكس” الثاني كان في مأزق منذ بداية الصيف الماضي، وذلك  بعد عامين من تصويره هو وزوجته الثانية وهي تحتضنه في رويال أسكوت، قبل أشهر من زفافهما.

تيم ويلكوكس

وأوضحت الصحيفة أن الإعلامي البريطاني “ويلكوكس ” ترك زوجته سارة بعد 24 عام من زواجهما بعد أن أنجب منها أربعة أطفال، وذلك بعد دخوله في علاقة مع زميلته المذيعة بشبكة “بي بي سي” في 2014 ، ليقدم بعدها على الزوج من محللة سياسية سعودية عام 2019 لينتهي به الامر مطلق في بداية عام 2022.

سعودية إعلامي بريطاني زوج تيم ويلكوكس قارئ نشرة بي بي سي

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