سليمان سائق التاكسي المتفحم: بشكر سيادة الرئيس وجميلك على العين والراس|فيديو

فتحلي بيتي "بالزغاريد"

قال سليمان حسين سائق التاكسي المتفحم ، أنا ماكنتش متخيل اهتمام الرئيس السيسي بحالتي رغم مشاغله الكبيرة ، مؤكدا أن الرئيس عمل معايا كل حاجة حلوة وفتحلي بيتي من جديد ودا هيخليني اقف علي رجلي وابني أسرتي .

واضاف سليمان حسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة " المذاع علي القناه " الاولي المصرية " ، إن الرئيس السيسي بهذا الموقف بيقولي قوم اشتغل بدل ما تقعد علي قهوه وانا مش بتاع الكلام دا ، لافتا إلى أن رسالة الرئيس وصلت إلي وانا جالس مع أصدقائي ولم اكن متأكد من صحتها .

واوضح قائلا " أنا بشكرك ياسيادة الرئيس وجميلك علي العين والراس ، مؤكدا اني اعمل علي التاكسي منذ 12 عاما و18 يوما و11 ساعة عمري وبيتي كلو من التاكسي والموقف الخاص بي لو حدث في الأوقات السابقة لن يهتم به احد وبنت أخته تطلق الزغاريد بعودة تاكسي خالها.

