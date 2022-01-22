التأمينات : باقٍ 6 أشهر على خروج البطاقات الزرقاء من الخدمة |فيديو

قال محمد سعودي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، إن عدد كروت صرف المعاشات 6.5 مليون كارت وكانت تستخدم في صرف المعاش فقط ومنذ عام ونصف العام قررنا تغيير هذا الكارت إلي بطاقة ذكية تستخدم في الشراء أو دفع أي مستحقات للعميل.

واضاف سعودي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولى المصرية " ، أن عدد الكروت المتبقية لم تحول إلي كارت ذكي ونعمل علي تحويلها علي مراحل الأولي تشمل 11 محافظة ونناشد أهالي المحافظات بتغيير البطاقة القديمة قبل خروجها من الخدمة بعد 6 شهور.

واوضح محمد سعودي، أن المواطن كل ما يجب عليه فعله إحضار بطاقته الشخصية وصورة منها مرفق بها رقم المحمول الخاص به وبعدها يستلم بطاقة ميزة الجديدة بدل الكارت الأزرق وهذا من خلال اقرب مكتب للتأمينات.