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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأنبا سارافيم يزور مصابي حادث انهيار سقف كنيسة الإسماعيلية |صور

خلال الزيارة
خلال الزيارة

نعت مطرانية الأقباط الأرثوذكس في محافظة الإسماعيلية، برئاسة نيافة الأنبا سرافيم أسقف الإسماعيلية وتوابعها المهندس شكري فوزي، الذي توفي الخميس الماضي جراء انهيار سقف كنيسة مار مرقس بالقنطرة غرب كنيسة تحت الإنشاء، خلال أعمال الصبة الخرسانية  لسقف الكنيسة.

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حيث قالت الصفحة الرسمية المطرانية:" انتقل إلى السماء مغادرًا عالمنا الفاني، الأرخن الفاضل والخادم المحب، المهندس شكري فوزي، يوم الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢م، وقام بالصلاة على جثمانه الطاهر 
نيافة الحبر الجليل الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية وتوابعها ومعه آباء مطرانية الإسماعيلية بكنيسة الأنبا بيشوي (المطرانية) نياحًا لنفس راحلنا المبارك، وخالص العزاء لأسرته المباركة وكل محبيه".

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في السياق ذاته، توجه السبت، صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية وتوابعها يرافقه بعض الآباء الكهنة إلى مستشفى أبو خليفة للطوارىء.

وقدم خالص الشكر للدكتور  علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ومس تريزة مديرة التمريض بالمديرية على استقبالهم لنيافة الحبر الجليل الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية وتوابعها بمستشفى أبو خليفة للطوارىء، واصطحب نيافته والآباء الكهنة للاطمئنان على صحة المصابين،

كما وجه الشكر للدكتور محمد جبريل مدير المستشفى والأطباء والتمريض وجميع العاملين بمستشفى أبو خليفة للطوارىء على استقبال الحالات المصابة والاهتمام بهم ورعايتهم.
 

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اخبار المحافظات الاسماعيلية اخبار الحوادث كنيسة المطرانية

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