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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت: موسيماني يطلب 195 ألف دولار شهريا لتمديد عقده مع الأهلي

صدى البلد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة الأهلي أبدت استياءها الشديد من تصرفات بيتسو موسيماني في الفترة الأخيرة.

وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن إدارة الأهلي أبدت استياءها الشديد بسبب تصريحات موسيماني حول تجديد عقده، بجانب عدم الدفع بلاعبي الفريق الأول ببطولة كأس الرابطة.

وأوضح حتحوت، إن موسيماني يرغب في الحصول على راتب شهري بقيمة 195 ألف دولار، بزيادة 50 ألف دولار عن العقد القديم، علاوة على حصول وكيلته على عمولة عند التجديد، وحصوله على مقدم عند التجديد أيضا.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحدث عن تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء عقب مواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

https://www.youtube.com/watch?v=O3IZFf5hiGg

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