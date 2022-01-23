غرائب وعيوب تسببت في مشاكل للعلامات التجارية العالمية.. صور

شهدت صناعة السيارات على مدار تاريخها عيوب كثيرة كانت سبباً كبيراً في تطور الصناعة ووصولها لما هي عليه اليوم، فحقيقة أن المصنّعين عادة ما يصححون الأمر في كثير من الأحيان هي واحدة من عجائب عصرنا، ربما لأن لديهم فكرة سيئة أو لأن فكرة جيدة لم تنجح، أو كانوا يتبعون أسلوباً قديماً كان يجب أن يتخلصوا منه منذ سنوات، وفيما يلي بعض الأمثلة على عيوب التصميم في بعض السيارات التي اثارت الجدل.

غرائب وعيوب تسببت في مشاكل للعلامات التجارية العالمية

فيات Multipla

نحن نتحدث هنا عن Multiplaالأصلية استنادًا إلى 600 التي تم إنتاجها بين عامي 1955 و 1969 وكانت 600 سيارة صغيرة، لكن فيات تمكنت من ملاءمة طراز Multipla بستة مقاعد عن طريق إضافة صف إضافي في المقدمة مباشرةً.

كتمرين في التعبئة والتغليف، كان هذا مؤثرًا جدًا. ومع ذلك فإن هذا يعني أيضًا أنه لم يكن هناك أي شيء تقريبًا بين السائق والراكب الأمامي وأي شيء قد يواجهونه في حادث وجهاً لوجه، لو كانت منظمة EuroNCAPموجودة في ذلك الوقت لكان لديها كلمات صارمة لتقولها عن هذا الأمر.

غرائب وعيوب تسببت في مشاكل للعلامات التجارية العالمية

فورد موديل Y

كانت سرعة المساحات في أول سيارة فورد تم تطويرها خصيصاً للأسواق الأوروبية مرتبطة بالظروف داخل المحرك كلما زادت قوة المحرك، اصبحت سرعة المساحات أبطأ.

خفضت شركة فورد سعر الطراز الأساسي إلى 100 جنيه إسترليني فقط في أكتوبر 1935، وهو ما لم يكن ممكنًا لو كانت السيارة مزودة بمسحة كهربائية ثابتة السرعة ومع ذلك كما كتب أحد المراجعين في ذلك الوقت، أكثر من مرة أثناء هطول أمطار غزيرة كان لدينا فرصة نتمنى أن تكون هذه سيارة فورد بقيمة 101 جنيه إسترليني.

غرائب وعيوب تسببت في مشاكل للعلامات التجارية العالمية

مازدا RX-8 أبواب خلفية

تم الإشادة بمازدا RX-8 لمعالجتها الممتازة ولكن تم انتقادها لضعف اقتصادها وافتقارها إلى الأداء المتوسط ​​المدى، وكلها ناتجة عن محركها المضغوط (1.3 لترًا فقط) مع عزم دوران ضعيف نسبياً، بالكاد أشار أي شخص إلى عيب في التصميم لا علاقة له بالمحرك، وكان لدى RX-8 أربعة أبواب ، الأبواب الأمامية مفصلية في الأمام والخلف.

غرائب وعيوب تسببت في مشاكل للعلامات التجارية العالمية

ميني كلوبمان

تم تصميم Clubman كإصدار أكبر وأكثر اتساعاً، حيث يحتوي الطراز الحالي على أربعة أبواب للركاب، لكن الطراز الأصلي كان به ثلاثة أبواب فقط، وكان يُطلق على الباب الخلفي الفردي اسم Clubdoor ، وكان على الجانب الأيمن من السيارة وهو مناسب لأسواق القيادة على اليسار مثل ألمانيا والولايات المتحدة ولكن ليس بالنسبة الى المملكة المتحدة.

كان من الممكن أن يكون Clubdoor مثبتًا على اليسار إذا واجهت MINI مشكلة وتكاليف العثور على منزل جديد لخزان الوقود ، وهو ما رفضت القيام به.

غرائب وعيوب تسببت في مشاكل للعلامات التجارية العالمية

نيسان الميرا

أحد المحركات المتوفرة في الجيل الثاني من نيسان الميرا كان محرك ديزل توربو سعة 2.2 لتر، وكان أداءه جيداً جداً، لكن هذا لم يعوض حقيقة أنه كان أيضاً صاخباً بشكل لا يصدق، سواء بالنسبة للركاب أو المشاة القريبين.

لم تكن الأمور سيئة للغاية في سرعات الطرق السريعة، عندما حجبت ضوضاء الرياح والطرق الضجيج جزئياً، وبخلاف ذلك كان هذا غير مقبول، حتى بالنسبة لسيارة تم إطلاقها في وقت مبكر من عام 2000.