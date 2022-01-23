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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت.. اليوم

عروس بيروت
عروس بيروت

يبدأ اليوم عرض الموسم الثالث لمسلسل “عروس بيروت” والذى يقوم ببطولته ظافر العابدين وكارمن بصيبص، ولم يتبق سوى عدد قليل من المشاهد التى يتم تصويرها حاليا فى بيروت. 

عروس بيروت الجزء الثالث

وأعلنت منصة شاهد VIP عن موعد بدء عرض حلقات مسلسل "عروس بيروت 3" إلى جانب عرضها عبر قناة MBC4، ومن المقرر أن يبدأ عرض حلقات مسلسل "عروس بيروت 3" يوم الأحد 23 يناير الجاري، ويمكن مشاهدة حلقات المسلسل عبر منصة شاهد VIP، وفي اليوم التالي عبر قناة MBC4.

أحداث عروس بيروت الجزء الثالث

وتشهد أحداث الجزء الثالث من "عروس بيروت" مزيد من التطورات في حياة فارس وثريا وذلط بعد الأزمة المالية التي واجهتهما، وكيف يمكن أن يتقبل فارس محاولات ثريا لمساعدته في الإنفاق على أسرتهما. 

أبطال مسلسل عروس بيروت 

مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

ونشرت كارمن بصيبص صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

و ظهرت كارمن بصيبص بصحبة الفنانة اللبنانية رانيا سلوان من كواليس مسلسل عروس بيروت ٣  مما اثار اعجاب متابعيها. 

مسلسل عروس بيروت 

يستعد صناع مسلسل “عروس بيروت ” لعرض الجزء الثالث والأخير منتصف يناير المقبل عبر منصة شاهد وشبكة قنوات mbc .

ونشرت كارمن بصيبص صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

و ظهرت كارمن بصيبص بصحبة الفنانة اللبنانية رانيا سلوان من كواليس مسلسل عروس بيروت ٣  مما اثار اعجاب متابعيها.

وكانت قد أعلنت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت الذي تقدم فيه دور ثريا زوجة فارس الضاهر، بعد أشهر قليلة من إعلان أبطاله استكمال أجزاء السلسلة.

عرض الجزء الثالث من "عروس بيروت" على قناة العهد.. في هذا الموعد

كارمن بصيبص تعلن عن موعد عرض الجزء الثالث من عروس بيروت

وأكد الفنان التونسي ظافر العابدين، صحة الخبر المتداول عن اتفاق فريق عمل المسلسل الشهير “عروس بيروت” على تقديم جزء ثالث من هذا العمل اللبناني الشهير.

وقال ظافر العابدين، في تصريح خاص لبرنامج MBC Trending، إن الخبر حقيقي وهو ما حدث بعد مطالبات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه الشكر لهم على حبهم للمسلسل.

وكشف ظافر العابدين، عن تفاصيل أحداثه التي تدور حول إطار المشاكل العائلية التي يواجهها فارس وثريا إلى جانب أزمات العمل والعائلة المستمرة.

وأوضح ظافر العابدين، أن أحداث الجزء الثالث من عروس بيروت ستكون موجزة أكثر وترتكز على مشكلات معينة ولن تشهد الأحداث وفاة ليلى ضاهر التي قال عنها: "من غيرها منشوفش مسلسل عروس بيروت".

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