4 ألقاب .. كوت ديفوار وش السعد على منتخب مصر في أمم أفريقيا

يلتقى منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب كوت ديفوار فى إطار منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إلى دور ال 16 بأمم إفريقيا عقب الفوز على غينيا بيساو والسودان والخسارة أمام نيجيريا.

فيما نجح منتخب كوت ديفوار فى تحقيق انتصار على حساب الجزائر وغينيا الاستوائية والتعادل مع سيراليون.

ويعتبر منتخب أفيال كوت ديفوار وش السعد على منتخب مصر الوطنى فى بطولة كأس أمم إفريقيا في النسخ السابقة.

صدى البلد يستعرض حصول منتخب مصر الوطنى على ٤ القاب فى بطولة أمم إفريقيا فى تاريخها ونجح خلالها فى تخطي عقبة نظيره منتخب كوت ديفوار.

أمم افريقيا ١٩٨٦

أقيمت بطولة أمم إفريقيا فى القاهرة وجاء فوز منتخب مصر على نظيره منتخب كوت ديفوار فى لقاء مصيرى فى دورى المجموعات ٢/صفر باهداف شوقى غريب وجمال عبد الحميد.

كان ١٩٩٨

انطلقت منافسات البطولة الأفريقية فى بوركينا فاسو وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره منتخب كوت ديفوار فى دور الثمانية بركلات الجزاء بعد التعادل فى نتيجة المباراة سلبيا.

أمم إفريقيا ٢٠٠٦

استضافت القاهرة البطولة الأفريقية عام ٢٠٠٦ وواجه منتخب مصر الوطنى بقيادة حسن شحاتة نظيره منتخب كوت ديفوار مرتين.

فى المواجهة الأولي فى بطولة كأس أمم إفريقيا عام ٢٠٠٦ حققت مصر فوزا على أفيال كوت ديفوار بنتيجة ٣/١ أحرز عماد متعب هدفين ومحمد أبو تريكة هدف و احرز لكوت ديفوار ارونا كونيه.

وفي المباراة الثانية كانت مسك الختام وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي وفوز مصر بضربات الجزاء.

كان ٢٠٠٨

أقيمت البطولة الأفريقية فى غانا وحقق منتخب مصر الوطني فوزا فى مباراة قبل النهائى بنتيجة ٤/١ أحرز عمرو زكى هدفين وأحمد فتحى هدفا ومحمد أبو تريكة هدفا و احرز لمنتخب كوت ديفوار عبد القادر كيتا .