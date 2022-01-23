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بين الناس

243.5 مليون جنيه لخطة الإحلال والطوارئ ومجابهة الأمطار بمياه أسيوط والوادي الجديد

صدى البلد

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إجتماعاً برئاسة اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال التنفيذية بخطة  الإحلال والتجديد السنوية، والتى بلغت قيمتها التقديرية نحو 160 مليون جنيها لأعمال الإحلال والتجديد بمحافظتى أسيوط والوادي الجديد.

وأوضح درة ، أنه تم تخصيص مبلغ  145 مليون جنيها لأعمال الاحلال والتجديد لشبكات وخطوط الصرف الصحي شملت أعمال مد وتدعيم شبكات المياه وخطوط صرف صحي وعمل إحلال وتجديد لشبكات أخرى وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات المياه والصرف صحي ومولدات الديزل والعدايات والمحابس وتوريد طلمبات وكابلات ووحدات نقالي ومعدات ثقيلة، واستكمال أعمال الإحلال والتجديد لبعض خطوط الطرد.

وأضاف أنه تم تنفيذ مشروعات جديدة بقطاعي المياه والصرف الصحي، فضلاً عن قيمة 5.8 مليون جنيها لمجابهة السيول والأمطار وما يتخللها من أعمال رفع كفاءة طلمبات الرفع ومولدات الديزل، ومراجعة جاهزية معدات الشركة الفعالة فى أعمال تطهير وتعقيم بالوعات الصرف الصحي، وقيمة 10 مليون جنيها لزوم أعمال الطوارئ بقطاعي المياه والصرف الصحي.

وناقش "رئيس الشركة" مع مهندسي ومسئولي قطاع المشروعات ومسئولي العقود والمشتريات ما تم إنجازه من مخطط الإحلال والتجديد موجها بأهمية إسراع  معدلات الإنجاز لتحقيق النهو المتوقع للأعمال التنفيذية الجارية طبقا للجدول الزمني المعد لإتمام تلك الأعمال، هذا بالإضافة إلى متابعة ما تم انجازه بمحافظة الوادي الجديد بحضور رئيس قطاع الوادى الجديد والمخصص لها  83.5 مليون جنيها موجهة من خطة الدولة لاستثمار محافظة الوادى الجديد تمهيداً لضم أصول مرفقي المياه والصرف الصحي إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

وصرح  "درة " ، أن الإجتماع يأتي ضمن المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لسير الخطة السنوية لتذليل أى عقبة تحول دون تحقيق الاستفادة المرجوة بالقطاع الخدمي فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

أسيوط رئيس رئيس شركة مياه الشرب

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