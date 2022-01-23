محافظ أسيوط: البدء في أعمال رصف طرق وشوارع بمركز القوصية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن البدء ف استكمال خطة الرصف بمركز القوصية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم في النقل والانتقال تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 لافتاً إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تنفيذها وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع وفقاً للمواعيد المحددة مسبقاً وطبقاً للامكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

وقالت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية أنه تم البدء في أعمال اعادة الرصف بالطريق الممتد من بداية جامع الريس على طريق الدير ومير مروراً بأعمال الرصف المنتهية بشارع مركز شباب الشيخ نجيب وطريق السراقنا الأوسط وحتى بداية الطريق المؤدي إلى قرية الحرادنة بطول 1.2 كم حيث بدء المقاول في أعمال رفع مخلفات المباني الموجودة بالطريق وتوسعة الطريق ورفع مخلفات التطهير فى بعض المناطق وذلك ضمن أعمال إعادة الرصف للطرق والشوارع بمركز القوصية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022 لافته إلى المتابعة المستمرة لخطوات ومراحل التنفيذ وفقاً للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة والعمل على تسهيل حركة المواطنين والنقل والانتقال من المدينة الى القرى والعكس عن طريق تنفيذ خطط الرصف مؤكدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية وفقاً للامكانات المتاحة وبناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.