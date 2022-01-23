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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 أضرار لعدم تهوية المنزل.. تعرف عليها

تهوية المنزل
تهوية المنزل

تعتبر تهوية المنزل في الشتاء ضرورية للحفاظ على جودة الهواء الجيدة ولإزالة الرطوبة من الهواء في منزلك ، مع منع الهواء الرطب من التراكم داخل منزلك ، مما يؤدي إلى نمو العفن أو العفن الفطري.

 

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اضرار عدم تهوية المنزل في الشتاء 

نمو العفن

يمكن أن تؤدي تهوية المنزل السيئة والرطوبة العالية في منزلك في النهاية إلى تراكم العفن على الأرضيات والجدران والسقف وحتى الأثاث، يمكن التعرف على العفن بسهولة عن طريق التبقع الأسود أو الأخضر والرائحة الكريهة ويمكن أن يسبب مشاكل صحية ، مثل الحساسية والأعراض الشبيهة بالبرد.

الجدران المتضررة

يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الرطوبة  في هواء منزلك إلى تجعد وتقشير طلاء الجدران ، مما يؤدي إلى مشاكل صحية محتملة وتكاليف صيانة إضافية.

الروائح العالقة

مع سوء التهوية ، ستستمر الروائح الكريهة في منزلك ، حيث لا توجد حركة للهواء لإزالتها، لا يقتصر هذا الأمر على نفاد نفسك والضيوف فقط ، ولكن إذا كانت الروائح التي تتنفسها باستمرار مرتبطة بالدخان ، أو مادة كيميائية ضارة أخرى ، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية على المدى الطويل.

انخفاض مستويات الأكسجين

سيؤدي ضعف التهوية إلى تراكم ثاني أكسيد الكربون في نهاية المطاف وقليل من الأكسجين ، مما يعني أنك قد تعاني من ضيق التنفس والصداع والإرهاق.

تهوية تهوية المنزل اضرار عدم تهوية المنزل الروائح الكريهة تعطير المنزل

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