طرق تنظيف مقلاة الزيت تحتاج إلى مجهود كبير والعديد من الحيل لتنظيفها، وقد يكون تنظيف مقلاة الزيت من الخارج أصعب من تنظيفها بالداخل.

حيث إن مقلاة الزيت من الخارج يتكون عليها الزيوت المحترقة مع التصاقها بفضل الحرارة الشديدة ولكن نقدم لكي اليوم طرق تنظيف مقلاة الزيت من الخارج.



طرق تنظيف مقلاة الزيت من الخارج

الخطوة 1: خشن

اقلب المقلاة رأسًا على عقب وقم بتمرير بعض الصوف الصلب فوق القاع المحترق.

الخطوة الثانية: أضف الملح وصودا الخبز

رش القليل من الملح على القاع. افعل نفس الشيء مع قليل من صودا الخبز.

رش صابون الأطباق على كل شيء (بما يكفي لنشره عبر القاع) ، وافركه بالصوف الفولاذي لدمج كل شيء.

الخطوة 4: دعها تجلس

ضع المناشف الورقية في جميع أنحاء الجزء السفلي ، واغمسها تمامًا بالخل الأبيض واتركها لبضع دقائق بينما يعمل الخليط لتنظيف مقلاة الزيت من الخارج

الخطوة 5: كشف قاع المقلاة النظيف

قم بإزالة المناشف الورقية ، وامسح المادة اللزجة وتلمعها بالفويل

نظف المقلاة المحترقة بالخل وصودا الخبز

الخل منظف رائع متعدد الأغراض استخدمه كمطهر ومنظف زجاج غير سام ، استخدمه في المطبخ أيضًا.