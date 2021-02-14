في 15 دقيقة وبدون فرن.. طريقة كيكة الشيكولاته في المقلاة

إذا كنت تبحث عن وصفة سريعة لإبهار من تحب في عيد الحب لن يفوت الوقت ، فأن الوصفة المثالية لعمل كعكة شوكولاتة بدون خبز ، وذلك أيضًا في مقلاة في 15 دقيقة!

نصف كوب - جبنة ماسكاربوني

3 ملاعق كبيرة - سكر بودرة

ملعقة صغيرة - خلاصة الفانيليا

1.5 ملعقة كبيرة - حليب

خطوات





* لتحضير قاعدة الكيك ، اخفقي البيض والسكر حتى تمتزج جيدًا. إلى هذا ، أضيفي الزبدة والحليب واخفقي مرة أخرى.





* بعد ذلك ، اخلطي جميع المكونات الجافة حسب القياس: الدقيق ، مسحوق الخبز ، الملح ومسحوق الكاكاو. تأكد من دمج كل شيء جيدًا وعدم وجود جيوب دقيق.





* الآن ، ضعي المقلاة غير اللاصقة على النار وادهنها بالزيت. صب الخليط ووزعه بالتساوي باستخدام ملعقة.





* غطيه بغطاء أثناء الطهي على نار متوسطة منخفضة حتى ترى فقاعات تتشكل. اقلبه واتركه للطهي. أطفئي النار واتركيها تبرد.