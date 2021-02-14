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مرأة

في 15 دقيقة وبدون فرن.. طريقة كيكة الشيكولاته في المقلاة

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:53 م
صدى البلد
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ريهام قدري
إذا كنت تبحث عن وصفة سريعة لإبهار من تحب في عيد الحب لن يفوت الوقت ،  فأن الوصفة المثالية لعمل كعكة شوكولاتة بدون خبز ، وذلك أيضًا في مقلاة في 15 دقيقة!

مكونات

لطبقة الكيك

2 ملعقة كبيرة - زبدة
1 ملعقة كبيرة سكر
1 - بيضة متوسطة الحجم
½ كوب - طحين لجميع الأغراض
2 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو
½ ملعقة صغيرة - بيكنج بودر
1/8 ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب - جبنة ماسكاربوني
3 ملاعق كبيرة - سكر بودرة
ملعقة صغيرة - خلاصة الفانيليا
1.5 ملعقة كبيرة - حليب
خطوات

* لتحضير قاعدة الكيك ، اخفقي البيض والسكر حتى تمتزج جيدًا. إلى هذا ، أضيفي الزبدة والحليب واخفقي مرة أخرى.

* بعد ذلك ، اخلطي جميع المكونات الجافة حسب القياس: الدقيق ، مسحوق الخبز ، الملح ومسحوق الكاكاو. تأكد من دمج كل شيء جيدًا وعدم وجود جيوب دقيق.

* الآن ، ضعي المقلاة غير اللاصقة على النار وادهنها بالزيت. صب الخليط ووزعه بالتساوي باستخدام ملعقة.

* غطيه بغطاء أثناء الطهي على نار متوسطة منخفضة حتى ترى فقاعات تتشكل. اقلبه واتركه للطهي. أطفئي النار واتركيها تبرد.

* بعد ذلك ، تحتاج إلى عمل الحشوة. لهذا ، اخلطي الحليب والسكر البودرة وجبن الماسكاربوني وخلاصة الفانيليا حتى تصبح ناعمة.

* الآن ، قسّم القاعدة على أرباع متساوية. خذ ربعًا لكل منها وانشر الحشوة التي صنعتها للتو. ضع الربع الآخر فوق هذا كرر حتى تحصل على ثلاث طبقات.


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