من غير تكييف.. 9 طرق لـ ترطيب وتهوية المنزل في الصيف

يجلب الصيف العديد من الأشياء الرائعة ولكن الحرارة الشديدة ليست من بينها، بالنسبة للكثير فإن استخدام تكييف الهواء ليس ميسور التكلفة ولا متاحًا.

وإليك بعض النصائح للحفاظ على منزلك بارداً في حرارة الصيف بدون تكييف لتقليل فاتورة تكييف الهواء، وفقا لموقعcommonsensehome.

نصائح لـ ترطيب و تهوية المنزل في الصيف بدون تكييف

- افصل جميع أجهزة المنزل

كل شيء تقوم بتوصيله في المقبس ينتج حرارة، افصل جميع الأجهزة أو الأجهزة الإلكترونية غير الضرورية عندما لا تكون قيد الاستخدام، حتى تلك الأضواء الحمراء الصغيرة المتوهجة التي تحدق في منتصف الليل تشير إلى أن العنصر قد توقف عن استنزاف الطاقة وإنتاج الحرارة، لا يكفي إيقاف تشغيل شيء ما يفض أن تفصله .

-استخدام الإضاءة الطبيعية والإضاءة عالية الكفاءة

استفد من ضوء النهار أو استخدم المصابيح الموفرة للطاقة ، مثل مصابيح LED ، يمكن للمصباح التقليدي الذي يبلغ قوته 1 وات أن يزيد الحرارة بمقدار 11 درجة في الساعة في غرفة صغيرة.

أيضًا ، ضع في اعتبارك استخدام طلاء أفتح ، تعكس الألوان الفاتحة مزيدًا من الضوء وتقلل من حاجتك إلى إضاءة مهام إضافية (تقليل توليد الحرارة).

- لا تطبخ أو تطبخ في الهواء الطلق

خلال أشهر الصيف ، حاول التخطيط مسبقًا للوجبات حتى لا تحتاج إلى استخدام الفرن أثناء النهار. إما أن تطبخ على الشواية أو في الميكروويف أو في قدر من الفخار، إذا كان عليك استخدام الفرن فحاول طهي وجبتك قبل الظهر أو بعد حرارة اليوم.

-أغلق الستائر في الصباح

أغلق الستائر من وقت متأخر من الصباح حتى وقت مبكر من المساء، هذا العمل البسيط يمكن أن يحافظ على برودة الغرفة 10-15 درجة.

يمكنك شراء ستائر التعتيم أو الستائر العاتمة الجيدة، إذا كانت تغطية نوافذك أثناء النهار تجعلها مظلمة للغاية ، يمكنك خفض الجزء العلوي من الظلال بمقدار 6 درجات من أعلى النافذة للسماح بدخول الضوء وليس الحرارة.

إذا لم تتمكن من تظليل الجزء الخارجي من النافذة ، ففكر في استخدام الستائر العازلة، هذه يمكن أن تمنع الحرارة من اختراق المنزل.

- استخدم مراوح السقف

هل تعلم أن هناك طريقة صحيحة وطريقة خاطئة لاستخدام مروحة السقف الخاصة بك؟

تحتوي قاعدة السقف على مفتاح صغير يغير اتجاه تدفق الهواء، خلال أشهر الصيف يجب أن تهب مروحة السقف إلى الأمام في عكس اتجاه عقارب الساعة ، مما يدفع الهواء للأسفل ويجعلك تشعر بالبرودة

أما خلال أشهر الشتاء يجب أن تهب مروحة السقف في اتجاه عقارب الساعة ، لتقوم بتدوير الهواء عبر الغرفة دون أن تهب عليك مباشرة، لا يؤدي هذا بالضرورة إلى تبريد الغرفة ولكنه يزيد من التبريد التبخيري لبشرتك مما يجعلك تشعر بالبرودة.

يمكن لمراوح السقف أيضًا الحفاظ على تدفق الهواء في المنزل دون نفقات كبيرة.

-شفاط الهواء" فتحات التهوية"

استخدم فتحات التهوية الموجودة أعلى الموقد والحمام وفتحات غرفة الغسيل لتفريغ الهواء الساخن والرطب من الطهي والاستحمام في الخارج.

- قم بتبريد الغرفة

أغلق الغرف غير المستخدمة ، وركز جهود التبريد الخاصة بك فقط عند الحاجة إليها من خلال استخدام مراوح الهواء البارد والمراوح الشخصية التي تستهدف مساحة صغيرة طاقة أقل بكثير من تبريد المنزل بأكمله، تأتي هذه المروحة المحمولة مع بطارية قابلة لإعادة الشحن لتوفير التبريد في منزلك أو أثناء التنقل.

- تبريد الملايات

يجب أن تكون هذه هي أفضل خدعة للبقاء باردًا في ليلة صيفية متعرقة، كل ما عليك فعله هو تجميد الملاءات في الثلاجة لبضع دقائق قبل الذهاب إلى الفراش. الآن ، يفضل إبقائها ملفوفة في كيس بلاستيكي لأن ذلك سيساعد على إبقائها خالية من رائحة البيتزا أو الطماطم المجمدة. بالطبع ، البرودة لن تدوم طويلاً لكنها ستساعدك على تهدئة نفسك للنوم.

-استخدام مفروشات قطن

استبدل جميع أغطية الأسرة المصنوعة من البوليستر أو الساتان أو الحرير بأخرى قطنية، اختر أيضًا درجات ألوان أفتح لأنها تمتص حرارة أقل إلى جانب ذلك ، اختاري أيضًا ملابس نوم مريحة وممتعة.