تجنبيها.. أخطاء شائعة عند تنظيف الأسنان

يعتبر تفريش الأسنان، إحدى عادات النظافة الشخصية التي تعلمناها منذ الطفولة، ولكن يمكننا ارتكاب العديد من الأخطاء عن غير قصد والتي تضر بصحة الأسنان.

أخطاء تنظيف الأسنان

في تقرير نشرته مجلة Au Feminin الفرنسية، استعرضت الكاتبة نادية فيين بعض الأخطاء التي يجب تجنبها من أجل تنظيف الأسنان جيداً والحفاظ على سلامتها ، وما هو الصواب:

1- إذا كنت تشرب مشروبات الطاقة أو القهوة أو العصير ، انتظر نصف ساعة قبل غسل الأسنان بالفرشاة ، لأن هذه الأطعمة تسبب حموضة في الفم وتجعل مينا الأسنان أكثر هشاشة.



2- تجنب معاجين الأسنان "المصنوعة منزلياً" من الطين ، لما لها من مفعول كاشط بسبب حجم حبيبات الطين ، أي أنها تلحق الضرر بطبقة المينا الخارجية للأسنان وتتلف اللثة.

3- الحرص على عدم استخدام منتجات نظافة الفم التي يصفها طبيب الأسنان لفترة أطول من الموصى بها. في الواقع ، يمكن أن تسبب المطهرات الموجودة في هذه المنتجات خللًا في الميكروبيوم الفموي على المدى الطويل.

4- توخى الحذر في اتجاه تفريش الأسنان ، فلا يجب أن يكون أفقيًا ، بل بالفرشاة بحركة دائرية (دوران طفيف) من اللثة إلى الأسنان.

5- الحرص على عدم تفريش اللثة بقوة لمنع النزيف.

6- تعتبر مدة التنظيف بالفرشاة عاملا مهما جدا ويجب ألا تقل عن دقيقتين للأطفال والكبار.

7- لا تنس الفراغات بين الأسنان واللثة ، وخيط تنظيف الأسنان فعال في هذه الحالة.

8- من الأفضل تجنب البدء في نفس المكان في كل مرة ، فقد تهمل باقي الأسنان.

9- لا داعي لتنظيف الأسنان بالفرشاة أكثر من 3 مرات في اليوم لأن ذلك قد يسبب مشاكل في اللثة ويضعف طبقة المينا.