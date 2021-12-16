عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجنبيها.. أخطاء شائعة عند تنظيف الأسنان

أخطاء تنظيف الأسنان
أخطاء تنظيف الأسنان

يعتبر تفريش الأسنان، إحدى عادات النظافة الشخصية التي تعلمناها منذ الطفولة، ولكن يمكننا ارتكاب العديد من الأخطاء عن غير قصد والتي تضر بصحة الأسنان.

 

أخطاء تنظيف الأسنان 

 

في تقرير نشرته مجلة Au Feminin الفرنسية، استعرضت الكاتبة نادية فيين بعض الأخطاء التي يجب تجنبها من أجل تنظيف الأسنان جيداً والحفاظ على سلامتها ، وما هو الصواب:

 

1- إذا كنت تشرب مشروبات الطاقة أو القهوة أو العصير ، انتظر نصف ساعة قبل غسل الأسنان بالفرشاة ، لأن هذه الأطعمة تسبب حموضة في الفم وتجعل مينا الأسنان أكثر هشاشة.


2- تجنب معاجين الأسنان "المصنوعة منزلياً" من الطين ، لما لها من مفعول كاشط بسبب حجم حبيبات الطين ، أي أنها تلحق الضرر بطبقة المينا الخارجية للأسنان وتتلف اللثة.

 

3- الحرص على عدم استخدام منتجات نظافة الفم التي يصفها طبيب الأسنان لفترة أطول من الموصى بها. في الواقع ، يمكن أن تسبب المطهرات الموجودة في هذه المنتجات خللًا في الميكروبيوم الفموي على المدى الطويل.

 

4- توخى الحذر في اتجاه تفريش الأسنان ، فلا يجب أن يكون أفقيًا ، بل بالفرشاة بحركة دائرية (دوران طفيف) من اللثة إلى الأسنان.

 

5- الحرص على عدم تفريش اللثة بقوة لمنع النزيف.

 

6- تعتبر مدة التنظيف بالفرشاة عاملا مهما جدا ويجب ألا تقل عن دقيقتين للأطفال والكبار.

 

7- لا تنس الفراغات بين الأسنان واللثة ، وخيط تنظيف الأسنان فعال في هذه الحالة.

 

8- من الأفضل تجنب البدء في نفس المكان في كل مرة ، فقد تهمل باقي الأسنان.

 

9- لا داعي لتنظيف الأسنان بالفرشاة أكثر من 3 مرات في اليوم لأن ذلك قد يسبب مشاكل في اللثة ويضعف طبقة المينا.

 

مصدر المعلومات موقع newsfounded.

الاسنان تنظيف الاسنان صحة الأسنان ميكروبيوم تنظيف النظافة الشخصية

موضوعات متعلقة

عشان بتزيد فى الشتا .. كيف تحمى نفسك من التهابات اللثة

أفضل دعاء لعلاج الاكتئاب.. ردده باستمرار لن يقربك الشيطان أبدا

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

توقعات الأبراج لشهر 12.. مفاجأة الثور والأسد لا يخاف

ترشيحاتنا

فرشاة أسنان ببطاقة التموين.. النواب يكشف فوائد مبادرة جديدة على صحة المواطنين

المرأة في عيون الرئيس|كيف ارتقى بصحتها الجسدية والنفسية من خلال 4 مبادرات؟

الإفتاء: قراءة القرآن من الموبايل لها نفس ثواب التلاوة من المصحف

حكم إخراج الصدقة الجارية على المتوفَّى العاصي.. مستشار المفتي يجيب

ليفربول ضد نيوكاسل.. التاريخ ينتظر محمد صلاح أمام "الماكبيس"

لقطات حية من فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

إزالة "سنتر عبده" أشهر عقار فى شبرا الخيمة لـ توسعة الطريق

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

خناقة حريمي.. 3 أشقاء يمزقون سيدة وسط الشارع في الجيزة

فرض رسوم إضافية على تذكرة السكة الحديد لدعم الجمعيات الأهلية

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

فيديو

مفاجآت.. النيابة تنتهي من فحص كنز علي بابا في شقة الزمالك

غرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة التستر على الموظف المتعاطي للمخدرات

صرخت ولمت عليه الناس .. تفاصيل تحرش عامل بموظفة داخل سيارة أجرة

وما النصر إلا من عند الله.. فاطمة عيد تكشف حقيقة محاربتها بالوسط الفني

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ